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الإسماعيلي يواجه غزل المحلة وديا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدوري

2/6/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره غزل المحلة وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء سيراميكا منتصف فبراير الجاري
بمسابقة الدوري المحلي.




ومن المقرر أن تقام ودية غزل المحلة على ملعب أحد الفنادق بالمحافظة بينما يحتضن ستاد الإسماعيلية ودية الداخلية المقرر لها غدا الخميس



ويتطلع جهاز الدراويش لتحقيق الانسجام والتناغم بين كافة عناصر لاسيما الوجوه الجديدة التي تم ابرام التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الجاري.



يذكر أن إدارة الإسماعيلي قد نجحت في حل أزمة إيقاف القيد وانتداب مجموعة من العناصر الجديدة بغرض تصحيح المسار وإسعاد الجماهير.



ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة إلى أتعاب المحامين الأجانب.



وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.












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