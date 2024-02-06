جمال عبد الناصر لاعب المصارعة يطير إلى الصين للحاق بمعسكر المنتخب

MENAFN - Youm7) يغادر اليوم، جمال عبد الناصر لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة الى الصين للحاق بعثة المنتخب المشارك في معسكر مغلق بالصين ، وذلك بعد أن أنهى إجراءات التأشيرة الخاصة بالسفر.

ودخل منتخب المصارعة الحرة

في معسكر بالصين ، لمدة شهر، على أن يستمر المعسكر طوال شهر فبراير وحتى بداية

مارس القادم.

وتتكون بعثة المصارعة فى معسكر الصين كل من محمود مصطفي

مديرا فنيا وقائم بأعمال رئيس البعثة، ومعه اللاعبون، عبد الرحمن محمد، جمال عبدالناصر، عمر أمين، شهاب امام،عمرو رضا، أحمد خالد، مصطفي جبر، ضياء جودة.

كان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة، غادر إلى أوزبكستان، للحاق بمعسكر المنتخب رفقة مدربه محمد إبراهيم ، و الذى يقام بأوزبكستان للمصارعة الرومانية ويستمر حتى 17 فبراير الجارى.

ويضم المعسكر من اللاعبين كلا من

مؤمن حسين، هيثم فهمى ، مصطفي حسين ، محمود خالد ، محمد مصطفي ، محمد جبر ، عبد اللطيف منيع، ليلحق بهم كيشو اليوم.

ويتكون الجهاز المرافق لهم في المعسكر

ياسر صقر مدرب ، كمال عبده مدير فنيا ، إبراهيم نصر مدرب.