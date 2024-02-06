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الأهلى يواجه الجزيرة في المباراة المؤجلة من دورى السلة

2/6/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم، فريق كرة سلة الأهلى رجال، مع نظيره الجزيرة، في المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الثالثة من بطولة دورى السوبر رجال.

وكان من المقرر أن
يلتقى الأهلى مع الجزيرة يوم الجمعة الموافق 26 يناير، الا انه تم تأجيل المباراة نظرا لوفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى ، وتحدد إقامتها اليوم .

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 74-58، في اللقاء الذي جمع بينهما فى الجولة السابقة ببطولة الدورى.

من ناحية أخرى، تحددت أطراف الدور النصف نهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات، والمقرر أن تقام خلال شهر مايو المقبل، وتأهل لنصف النهائى كل من الأهلى وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة.

وأعلن اتحاد كرة السلة مواجهات الدور النصف النهائى، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى مع هليوبوليس، والجزيرة مع سبورتنج.










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