قطر تؤكد تسلمها ردا إيجابيا من (حماس) حول اتفاقية الأطراف بشأن الأسرى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 2 (كونا) –- أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء أن بلاده تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف فيما يخص الأسرى مشيرا إلى أن الرد يتضمن بعض الملاحظات على الإطار إلا أنه يعد في مجمله "ردا إيجابيا".
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في الدوحة إنه نظرا لحساسية المرحلة لا يمكن الخوض في التفاصيل بشأن الاتفاقية "ولكن يدعونا هذا الرد للتفاؤل وتم تسليم الرد للجانب الإسرائيلي".
وأضاف أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي كافة المستجدات في الحرب لا سيما الاتساع المؤسف الذي تشهده في الآونة الأخيرة وتداعيات هذه الأزمة على أمن واستقرار المنطقة مشيرا الى توترات مختلفة امتدت من حدود القطاع والأراضي الفلسطينية إلى بلدان محيطة في المنطقة كالأردن ولبنان وسوريا واليمن والعراق وكذا في البحر الأحمر.
وذكر أنه حذر منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات من مخاطر اتساع دائرة العنف بالمنطقة اذ أصبحت المخاوف واقعا وأن هذا الامر يزيد الوضع تعقيدا ويعرض المفاوضات القائمة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة إلى الخطر داعيا الأطراف كافة لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وعدم اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى مزيد من سفك الدماء وعدم التعرض للمدنيين وحرية الملاحة التجارية.
وأشار الى ان هذه الحرب حتى اليوم حصدت أكثر من 27 ألف شخص في قطاع غزة وخلفت أكثر من 66 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال داعيا المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية لفرض وقف فوري لإطلاق النار "فقد آن الأوان لموقف دولي حازم ضد هذه الحرب المدمرة وضد أي إجراء من شانه يوسع دائرة العنف".
ونوه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بأن وقف الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لغوث والتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) سيكون له تداعيات كارثية حيث سيحرم أكثر من ستة ملايين فلسطيني من الخدمات الإغاثية والإنسانية معربا عن ايمانه بأهمية الأمم المتحدة والأونروا "كما أنه علينا الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيمة وتقاليد راسخة وبين التهم التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق".
وأكد استمرار الجهود القطرية في مجال إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع مشيرا الى جهود الوساطة القطرية التي اثمرت مع الشركاء الإقليميين والدوليين التوصل لاتفاق يقضي بإدخال أدوية للمدنيين في قطاع غزة خصوصا المناطق الأكثر تضررا والمحتجزين في القطاع.
وأوضح أنه بناء على توجيهات أمير قطر تم إرسال 75 طائرة عسكرية قطرية حتى الآن محملة بأكثر من 2000 طن من المساعدات بما فيها مستلزمات إيواء ومواد غذائية ومستلزمات طبية ومستشفيان ميدانيان
"وتم ذلك بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية".
وأضاف الشيخ محمد أنه تم أيضا "إجلاء أكثر من 600 فلسطيني من قطاع غزة منهم حوالي 200 مريض ومصاب لتلقي العلاج بالدوحة وذلك تنفيذا لالتزامنا بتوفير العلاج ل 1500 فلسطيني مصاب جراء الحرب إضافة إلى كفالة 3000 من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع إثر الحرب".
وأعرب عن أسفه بأنه رغم المساعي الإقليمية والدولية وبعد مرور أربعة أشهر من اندلاع المواجهات "فشلنا جميعا" في وقف نزيف الدم ومسلسل العنف فلا تزال المستشفيات تستهدف والمدارس تقصف والنازحون يقتلون ولا زال التهديد قائما.
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إنه عقد نقاشات "مثمرة" مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري مؤكدا انخراط بلاده مع الحكومات المعنية للتركيز على إطلاق الرهائن والوصول الى هدنة ممتدة للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في غزة.
وأشار الى ان الهدنة الأولى التي تمت في نوفمبر الماضي أثمرت عن الإفراج عن 105 أسير وزيادة في المساعدات الإنسانية في غزة مشددا على ضرورة العمل على اتفاق بشأن غزة.
وبين أنه عقد لقاءات في الرياض والقاهرة والدوحة ركزت على ضمان استخدام أي هدنة لتدعيم خطة مرحلة ما بعد الحرب في غزة من ناحية الامن وإعادة البناء والحوكمة للوصول الى سلام دائم. (النهاية)
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