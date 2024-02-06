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قطر تؤكد تسلمها ردا إيجابيا من (حماس) حول اتفاقية الأطراف بشأن الأسرى

2/6/2024 11:30:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 2 (كونا) –- أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء أن بلاده تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف فيما يخص الأسرى مشيرا إلى أن الرد يتضمن بعض الملاحظات على الإطار إلا أنه يعد في مجمله "ردا إيجابيا".
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في الدوحة إنه نظرا لحساسية المرحلة لا يمكن الخوض في التفاصيل بشأن الاتفاقية "ولكن يدعونا هذا الرد للتفاؤل وتم تسليم الرد للجانب الإسرائيلي".
وأضاف أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي كافة المستجدات في الحرب لا سيما الاتساع المؤسف الذي تشهده في الآونة الأخيرة وتداعيات هذه الأزمة على أمن واستقرار المنطقة مشيرا الى توترات مختلفة امتدت من حدود القطاع والأراضي الفلسطينية إلى بلدان محيطة في المنطقة كالأردن ولبنان وسوريا واليمن والعراق وكذا في البحر الأحمر.
وذكر أنه حذر منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات من مخاطر اتساع دائرة العنف بالمنطقة اذ أصبحت المخاوف واقعا وأن هذا الامر يزيد الوضع تعقيدا ويعرض المفاوضات القائمة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة إلى الخطر داعيا الأطراف كافة لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وعدم اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى مزيد من سفك الدماء وعدم التعرض للمدنيين وحرية الملاحة التجارية.
وأشار الى ان هذه الحرب حتى اليوم حصدت أكثر من 27 ألف شخص في قطاع غزة وخلفت أكثر من 66 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال داعيا المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية لفرض وقف فوري لإطلاق النار "فقد آن الأوان لموقف دولي حازم ضد هذه الحرب المدمرة وضد أي إجراء من شانه يوسع دائرة العنف".
ونوه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بأن وقف الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لغوث والتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) سيكون له تداعيات كارثية حيث سيحرم أكثر من ستة ملايين فلسطيني من الخدمات الإغاثية والإنسانية معربا عن ايمانه بأهمية الأمم المتحدة والأونروا "كما أنه علينا الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيمة وتقاليد راسخة وبين التهم التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق".
وأكد استمرار الجهود القطرية في مجال إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع مشيرا الى جهود الوساطة القطرية التي اثمرت مع الشركاء الإقليميين والدوليين التوصل لاتفاق يقضي بإدخال أدوية للمدنيين في قطاع غزة خصوصا المناطق الأكثر تضررا والمحتجزين في القطاع.
وأوضح أنه بناء على توجيهات أمير قطر تم إرسال 75 طائرة عسكرية قطرية حتى الآن محملة بأكثر من 2000 طن من المساعدات بما فيها مستلزمات إيواء ومواد غذائية ومستلزمات طبية ومستشفيان ميدانيان
"وتم ذلك بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية".
وأضاف الشيخ محمد أنه تم أيضا "إجلاء أكثر من 600 فلسطيني من قطاع غزة منهم حوالي 200 مريض ومصاب لتلقي العلاج بالدوحة وذلك تنفيذا لالتزامنا بتوفير العلاج ل 1500 فلسطيني مصاب جراء الحرب إضافة إلى كفالة 3000 من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع إثر الحرب".
وأعرب عن أسفه بأنه رغم المساعي الإقليمية والدولية وبعد مرور أربعة أشهر من اندلاع المواجهات "فشلنا جميعا" في وقف نزيف الدم ومسلسل العنف فلا تزال المستشفيات تستهدف والمدارس تقصف والنازحون يقتلون ولا زال التهديد قائما.
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إنه عقد نقاشات "مثمرة" مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري مؤكدا انخراط بلاده مع الحكومات المعنية للتركيز على إطلاق الرهائن والوصول الى هدنة ممتدة للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في غزة.
وأشار الى ان الهدنة الأولى التي تمت في نوفمبر الماضي أثمرت عن الإفراج عن 105 أسير وزيادة في المساعدات الإنسانية في غزة مشددا على ضرورة العمل على اتفاق بشأن غزة.
وبين أنه عقد لقاءات في الرياض والقاهرة والدوحة ركزت على ضمان استخدام أي هدنة لتدعيم خطة مرحلة ما بعد الحرب في غزة من ناحية الامن وإعادة البناء والحوكمة للوصول الى سلام دائم. (النهاية)

س س س / م م ج




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