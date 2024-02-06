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الكويت تحقق فضية وبرونزية في بطولة الفجيرة الدولية ال11 للتايكوندو

2/6/2024 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
ابوظبي - 6 - 2 (كونا) -- حقق المنتخب الكويتي للتايكوندو اليوم الثلاثاء ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات بطولة الفجيرة الدولية ال11 للتايكوندو.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للعبة التايكوندو هاني المرشاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللاعب أحمد العلي حصل على الميدالية الفضية تحت طول 168 واللاعب حسين شموه حقق الميدالية البرونزية تحت طول 172 موضحا أنها تعتبر نتيجة إيجابية للمنتخب.
وأشاد المرشاد بتميز أداء اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة و"أنهم تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية تعكس العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح وإضافة قيمة للرياضة الكويتية وابراز الجهود المبذولة من اللاعبين في تحقيق النتائج المتميزة على الساحة الرياضية الدولية".
وأضاف المرشاد أنه سيتم اعداد المنتخب وتجهيزه استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 في شهر ابريل المقبل في الامارات وبطولة العالم 2025 في الإمارات.
ورفع المنتخب الكويتي للتايكوندو رصيده الى 6 ميداليات متنوعه هي ذهبية وفضيتين و 3 برونزيات.
ويشارك في البطولة أكثر من 2500 لاعب يمثلون 56 دولة.(النهاية)

س خ م / م ع ح ع




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