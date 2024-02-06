الكويت تحقق فضية وبرونزية في بطولة الفجيرة الدولية ال11 للتايكوندو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
ابوظبي - 6 - 2 (كونا) -- حقق المنتخب الكويتي للتايكوندو اليوم الثلاثاء ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات بطولة الفجيرة الدولية ال11 للتايكوندو.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للعبة التايكوندو هاني المرشاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللاعب أحمد العلي حصل على الميدالية الفضية تحت طول 168 واللاعب حسين شموه حقق الميدالية البرونزية تحت طول 172 موضحا أنها تعتبر نتيجة إيجابية للمنتخب.
وأشاد المرشاد بتميز أداء اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة و"أنهم تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية تعكس العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح وإضافة قيمة للرياضة الكويتية وابراز الجهود المبذولة من اللاعبين في تحقيق النتائج المتميزة على الساحة الرياضية الدولية".
وأضاف المرشاد أنه سيتم اعداد المنتخب وتجهيزه استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 في شهر ابريل المقبل في الامارات وبطولة العالم 2025 في الإمارات.
ورفع المنتخب الكويتي للتايكوندو رصيده الى 6 ميداليات متنوعه هي ذهبية وفضيتين و 3 برونزيات.
ويشارك في البطولة أكثر من 2500 لاعب يمثلون 56 دولة.(النهاية)
س خ م / م ع ح ع
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