مسؤول مصري: القاهرة تسلمت ردا من (حماس) بشأن مقترح حول اتفاق التهدئة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 2 (كونا) -- أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان اليوم الثلاثاء أن القاهرة تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الاطار المقترح حول اتفاق التهدئة في قطاع غزة.
وقال رشوان في بيان صحفي "إنه استكمالا للجهود المصرية الحثيثة المبذولة للتهدئة بالقطاع وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليه منذ بدئه والتي أسفرت عن الهدنة الأولى التي استمرت لمدة أسبوع مرورا باجتماع باريس الذي تم خلاله وضع إطار مقترح لاتفاق تهدئة قامت مصر بتسليمه لحركه (حماس) فقد تسلمت القاهرة اليوم رد (حماس) على الإطار المقترح".
وأكد رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية بما في ذلك تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق حول صيغته النهائية.
وذكر أن مصر طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا لحقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.
وتابع أنه بموجب ذلك سيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على مراحل وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء في القطاع.
وأكد رشوان أن مصر ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل إنهاء القتال في غزة والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة مشيرا إلى أن مصر ستعلن تباعا كل جديد في التفاوض حول هذا الموضوع مع الأطراف المعنية. (النهاية)
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