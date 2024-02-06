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مسؤول مصري: القاهرة تسلمت ردا من (حماس) بشأن مقترح حول اتفاق التهدئة في غزة

2/6/2024 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 2 (كونا) -- أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان اليوم الثلاثاء أن القاهرة تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الاطار المقترح حول اتفاق التهدئة في قطاع غزة.
وقال رشوان في بيان صحفي "إنه استكمالا للجهود المصرية الحثيثة المبذولة للتهدئة بالقطاع وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليه منذ بدئه والتي أسفرت عن الهدنة الأولى التي استمرت لمدة أسبوع مرورا باجتماع باريس الذي تم خلاله وضع إطار مقترح لاتفاق تهدئة قامت مصر بتسليمه لحركه (حماس) فقد تسلمت القاهرة اليوم رد (حماس) على الإطار المقترح".
وأكد رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية بما في ذلك تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق حول صيغته النهائية.
وذكر أن مصر طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا لحقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.
وتابع أنه بموجب ذلك سيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على مراحل وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء في القطاع.
وأكد رشوان أن مصر ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل إنهاء القتال في غزة والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة مشيرا إلى أن مصر ستعلن تباعا كل جديد في التفاوض حول هذا الموضوع مع الأطراف المعنية. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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