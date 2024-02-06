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ايطاليا تؤكد دعم جهود وقف اطلاق النار وإحلال السلام في غزة

2/6/2024 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 6 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء دعم بلاده للجهود الدولية والاقليمية الجارية للتوصل الى وقف عدوان جيش الاحتلال الوحشي المتواصل على غزة والعمل من أجل السلام.
وكتب تاياني في حسابه على منصة (اكس) ان ايطاليا تقدم دعما عن قناعة للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وتحديد أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية تعمل من أجل احلال السلام في الشرق الأوسط. (النهاية)

م ن / ر ج



MENAFN06022024000071011013ID1107819847

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