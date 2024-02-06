ايطاليا تؤكد دعم جهود وقف اطلاق النار وإحلال السلام في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 6 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء دعم بلاده للجهود الدولية والاقليمية الجارية للتوصل الى وقف عدوان جيش الاحتلال الوحشي المتواصل على غزة والعمل من أجل السلام.
وكتب تاياني في حسابه على منصة (اكس) ان ايطاليا تقدم دعما عن قناعة للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وتحديد أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية تعمل من أجل احلال السلام في الشرق الأوسط. (النهاية)
م ن / ر ج
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