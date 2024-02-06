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السنغال: البرلمان يصادق على تأجيل الانتخابات حتى نهاية 2024

2/6/2024 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 2 (كونا) -- صادق البرلمان السنغالي اليوم الثلاثاء بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال يوم السبت الماضي تأجيلها دون تحديد موعد لها.
وقالت وسائل إعلام محلية اليوم إن "الجلسة العامة البرلمانية للمصادقة على مشروع قانون تأجيل الانتخابات شهدت فوضى وتراشقا كلاميا بين نواب المعارضة والموالاة ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراج عدد من النواب المعارضين الذين اتهمهم رئيس الجمعية الوطنية بعرقلة سير الجلسة".
وأوضحت وسائل الإعلام أنه "جرى التصويت على مشروع القانون من قبل نواب ائتلافي (بينو بوك ياكار) وتعني (متحدون من أجل الأمل) الحاكم و(والو السنغال) وتعني (أنقذوا السنغال) المعارض".
وجاءت الدعوة لعقد هذه الجلسة البرلمانية عقب قرار الرئيس ماكي صال إلغاء المرسوم الذي تم بموجبه دعوة الناخبين إلى التصويت في هذه الانتخابات التي تم تحديد موعدها في 25 فبراير الجاري.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي رسميا في 2 أبريل 2024 وبعد هذا التصويت تكون ولايته قد مددت بأكثر من 10 أشهر وذلك بعدما كان مقترح القانون الأولي المقدم أمام البرلمان ينص على تأجيل الاقتراع لمدة 6 أشهر.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم تأجيل انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال وقد ووجه ذلك برفض واسع من طرف المعارضة حيث أعلن مرشحوها عدم قبولهم بالتأجيل واحتجوا على ذلك.
وفرقت قوات الدرك السنغالي عدة احتجاجات لأنصار المعارضة في العاصمة داكار واعتقلت عددا منهم قبل إطلاق سراحهم لاحقا.
وكان صال قد برر تأجيل الانتخابات التي جدد موقفه بعدم المشاركة فيها بسبب الخلاف الذي اندلع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المجلس على 20 ترشيحا واستبعاد عشرات الترشيحات الأخرى. (النهاية)

م ر / ر ج



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