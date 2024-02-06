السنغال: البرلمان يصادق على تأجيل الانتخابات حتى نهاية 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 2 (كونا) -- صادق البرلمان السنغالي اليوم الثلاثاء بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال يوم السبت الماضي تأجيلها دون تحديد موعد لها.
وقالت وسائل إعلام محلية اليوم إن "الجلسة العامة البرلمانية للمصادقة على مشروع قانون تأجيل الانتخابات شهدت فوضى وتراشقا كلاميا بين نواب المعارضة والموالاة ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراج عدد من النواب المعارضين الذين اتهمهم رئيس الجمعية الوطنية بعرقلة سير الجلسة".
وأوضحت وسائل الإعلام أنه "جرى التصويت على مشروع القانون من قبل نواب ائتلافي (بينو بوك ياكار) وتعني (متحدون من أجل الأمل) الحاكم و(والو السنغال) وتعني (أنقذوا السنغال) المعارض".
وجاءت الدعوة لعقد هذه الجلسة البرلمانية عقب قرار الرئيس ماكي صال إلغاء المرسوم الذي تم بموجبه دعوة الناخبين إلى التصويت في هذه الانتخابات التي تم تحديد موعدها في 25 فبراير الجاري.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي رسميا في 2 أبريل 2024 وبعد هذا التصويت تكون ولايته قد مددت بأكثر من 10 أشهر وذلك بعدما كان مقترح القانون الأولي المقدم أمام البرلمان ينص على تأجيل الاقتراع لمدة 6 أشهر.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم تأجيل انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال وقد ووجه ذلك برفض واسع من طرف المعارضة حيث أعلن مرشحوها عدم قبولهم بالتأجيل واحتجوا على ذلك.
وفرقت قوات الدرك السنغالي عدة احتجاجات لأنصار المعارضة في العاصمة داكار واعتقلت عددا منهم قبل إطلاق سراحهم لاحقا.
وكان صال قد برر تأجيل الانتخابات التي جدد موقفه بعدم المشاركة فيها بسبب الخلاف الذي اندلع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المجلس على 20 ترشيحا واستبعاد عشرات الترشيحات الأخرى. (النهاية)
م ر / ر ج
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