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البيت الأبيض: سندرس رد (حماس) ولا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل الى اتفاق هدنة

2/6/2024 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستقوم بدراسة رد حركة (حماس) الفلسطينية فيما يتعلق بإطار اتفاق هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة واعتبر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل التوصل إلى الاتفاق المذكور.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في إيجاز صحفي "لقد ردت (حماس) بما يتعلق بإطار صفقة الرهائن وسوف تقوم الولايات المتحدة بمراجعة هذا الرد ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به قبل أن نتوصل إلى اتفاق".
وأكدت المتحدثة اعتقاد واشنطن بأن إصدار (حماس) ردها بشأن الصفقة الإطارية أمر "مهم للغاية" لافتة الى أنها ستكون "حذرة للغاية" في مراجعتها لرد حماس ومؤكدة "أنها مفاوضات حساسة كما تعلمون".
وأضافت "إنها عملية تفاوض قادتها أيضا قطر ومصر ولذا سنكون حذرين حقا في عدم مشاركة أي معلومات (انطباعات) حول رد (حماس) من هنا (خلال الايجاز)".
وجددت جان بيار التأكيد على أن أهداف "الهدنة" في قطاع غزة التي تسعى واشنطن للتوصل إليها هي إطلاق الأسرى لدى حماس وإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
وجددت التأكيد على أن رد حماس فيما يتعلق بإطار الاتفاق الذي يجري العمل عليه "أمر بالغ الأهمية".
وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن التعليق على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لرد حماس بأنه "مبالغ فيه" واكتفت بتكرار تشديدها على أن "هذه مفاوضات حساسة للغاية" ولا يمكنها الإدلاء بأي تصريح جديد بشأنها من على منبرها.
وكان الرئيس الأمريكي قد علق في وقت سابق على بيان (حماس) قائلا إن رد الحركة "مبالغ به قليلا" لكنه لفت في إجابته للصحفيين في البيت الأبيض إلى أن "هناك بعض الحركة" في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة.
يذكر أن الهدنة الإنسانية السابقة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي لمدة أربعة أيام ثم مددت لثلاثة أيام إضافية غير أن جهود تمديدها مجددا فشلت واستأنف الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه الأحدث على غزة والذي بدأ بعد شن حركة (حماس) الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
وفقا لوسائل إعلام فلسطينية أعلنت حركة (حماس) الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنها سلمت ردها على اتفاق الإطار "للاخوة في قطر ومصر بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة".
وقالت في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية "بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام وإنهاء العدوان على شعبنا وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنجاز عملية تبادل للأسرى". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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