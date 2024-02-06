البيت الأبيض: سندرس رد (حماس) ولا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل الى اتفاق هدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستقوم بدراسة رد حركة (حماس) الفلسطينية فيما يتعلق بإطار اتفاق هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة واعتبر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل التوصل إلى الاتفاق المذكور.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في إيجاز صحفي "لقد ردت (حماس) بما يتعلق بإطار صفقة الرهائن وسوف تقوم الولايات المتحدة بمراجعة هذا الرد ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به قبل أن نتوصل إلى اتفاق".
وأكدت المتحدثة اعتقاد واشنطن بأن إصدار (حماس) ردها بشأن الصفقة الإطارية أمر "مهم للغاية" لافتة الى أنها ستكون "حذرة للغاية" في مراجعتها لرد حماس ومؤكدة "أنها مفاوضات حساسة كما تعلمون".
وأضافت "إنها عملية تفاوض قادتها أيضا قطر ومصر ولذا سنكون حذرين حقا في عدم مشاركة أي معلومات (انطباعات) حول رد (حماس) من هنا (خلال الايجاز)".
وجددت جان بيار التأكيد على أن أهداف "الهدنة" في قطاع غزة التي تسعى واشنطن للتوصل إليها هي إطلاق الأسرى لدى حماس وإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
وجددت التأكيد على أن رد حماس فيما يتعلق بإطار الاتفاق الذي يجري العمل عليه "أمر بالغ الأهمية".
وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن التعليق على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لرد حماس بأنه "مبالغ فيه" واكتفت بتكرار تشديدها على أن "هذه مفاوضات حساسة للغاية" ولا يمكنها الإدلاء بأي تصريح جديد بشأنها من على منبرها.
وكان الرئيس الأمريكي قد علق في وقت سابق على بيان (حماس) قائلا إن رد الحركة "مبالغ به قليلا" لكنه لفت في إجابته للصحفيين في البيت الأبيض إلى أن "هناك بعض الحركة" في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة.
يذكر أن الهدنة الإنسانية السابقة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي لمدة أربعة أيام ثم مددت لثلاثة أيام إضافية غير أن جهود تمديدها مجددا فشلت واستأنف الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه الأحدث على غزة والذي بدأ بعد شن حركة (حماس) الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
وفقا لوسائل إعلام فلسطينية أعلنت حركة (حماس) الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنها سلمت ردها على اتفاق الإطار "للاخوة في قطر ومصر بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة".
وقالت في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية "بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام وإنهاء العدوان على شعبنا وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنجاز عملية تبادل للأسرى". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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