(التعاون الاسلامي) وقطر تدينان الهجوم أمام مبنى قصر العدل في اسطنبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 2 (كونا) -- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ودولة قطر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الذي وقع أمام قصر العدل في مدينة اسطنبول التركية.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في بيان تضامنها التام مع تركيا حكومة وشعبا وإدانتها لأي عمل إرهابي يهدد أمنها واستقرارها.
من جهتها أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين بينهم عنصر شرطة.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب مؤكدة تضامن قطر التام ووقوفها إلى جانب الجمهورية التركية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن هجوما وقع أمام مجمع المحاكم الرئيسي في منطقة (تشاغلايان) بمدينة اسطنبول قتل خلاله شخصان وأصيب خمسة آخرون بينهم شرطيان.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنه تم القبض على امرأة ورجل أطلقا النار على نقطة التفتيش أمام المحكمة لافتا الى أن "حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار".
يذكر أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري مدرج على قوائم المنظمات الإرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (النهاية)
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