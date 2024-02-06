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(التعاون الاسلامي) وقطر تدينان الهجوم أمام مبنى قصر العدل في اسطنبول

2/6/2024 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 2 (كونا) -- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ودولة قطر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الذي وقع أمام قصر العدل في مدينة اسطنبول التركية.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في بيان تضامنها التام مع تركيا حكومة وشعبا وإدانتها لأي عمل إرهابي يهدد أمنها واستقرارها.
من جهتها أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين بينهم عنصر شرطة.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب مؤكدة تضامن قطر التام ووقوفها إلى جانب الجمهورية التركية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن هجوما وقع أمام مجمع المحاكم الرئيسي في منطقة (تشاغلايان) بمدينة اسطنبول قتل خلاله شخصان وأصيب خمسة آخرون بينهم شرطيان.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنه تم القبض على امرأة ورجل أطلقا النار على نقطة التفتيش أمام المحكمة لافتا الى أن "حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار".
يذكر أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري مدرج على قوائم المنظمات الإرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (النهاية)

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