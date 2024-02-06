وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان آخر تطورات الاوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 6 – 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء آخر تطورات المنطقة وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن الوزيرين بحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والمساعي السياسية والمبادرات المطروحة لوقف الحرب على قطاع غزة.
وبحسب البيان فقد ناقش الوزيران كذلك "موضوع تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى أهالي غزة". (النهاية)
م و / ر ج
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