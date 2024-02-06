موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

الجزائر - البرلمان السنغالي يصادق بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال يوم السبت الماضي تأجيلها دون تحديد موعد لها. (النهاية) ر ج

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