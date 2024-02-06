موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن يؤكد أن بلاده تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف فيما يخص الأسرى ويشير إلى أن الرد يتضمن بعض الملاحظات على الإطار إلا أنه يعد في مجمله "ردا إيجابيا".
القاهرة - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان يعلن أن القاهرة تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الاطار المقترح حول اتفاق التهدئة في قطاع غزة.
الجزائر - البرلمان السنغالي يصادق بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال يوم السبت الماضي تأجيلها دون تحديد موعد لها. (النهاية) ر ج
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