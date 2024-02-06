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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/6/2024 11:30:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن يؤكد أن بلاده تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف فيما يخص الأسرى ويشير إلى أن الرد يتضمن بعض الملاحظات على الإطار إلا أنه يعد في مجمله "ردا إيجابيا".

القاهرة - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان يعلن أن القاهرة تسلمت ردا من حركة (حماس) بشأن الاطار المقترح حول اتفاق التهدئة في قطاع غزة.

الجزائر - البرلمان السنغالي يصادق بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال يوم السبت الماضي تأجيلها دون تحديد موعد لها. (النهاية) ر ج

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