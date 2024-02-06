كواليس فاصل من اللحظات اللذيذة تجمع هشام ماجد وهنا الزاهد وغادة ابراهيم

ينشر اليوم السابع صور جديدة من فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تجمع بين الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد وغادة إبراهيم التي تشارك في العمل بعد غياب 6 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها شارع محمد على، وحاليًا الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وانتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث احتفل فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير والاستعداد لعرضه في عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما استأنف الجندى تصوير العمل بعد فترة توقف لانشغاله بتصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج احمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائىعرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.







