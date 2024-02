مخرج فيلم Blood Diamond يثير الجدل حول ليوناردو دي كابريو.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) قال المخرج إدوارد زويك الذى عمل مع النجم العالمى ليوناردو دي كاب ريو في خلال فيلم الإثارة السياسي Blood Diamond عام 2006،إنه وجد الممثل ذات مرة وهو "يتصفح كتالوج فيكتوريا سيكريت" أثناء التصوير.



فيلم الإثارة السياسي Blood Diamond عام 2006، من بطولة دي كابريو إلى جانب جينيفر كونيلي ودجيمون هونسو،

وفي كتابه الجديد " Hits, Flops and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood"، كشف عن الأمر، وتابع زويك في كتابه:"في صباح أحد الأيام، دخلت إلى مقطورة الماكياج كما كنت أفعل غالبًا لمناقشة العمل اليومي معه، ووجدته جالسًا على الكرسي ينتظر دوره ولاحظت أنه كان يتصفح كتالوج فيكتوريا سيكريت، وسألته: ماذا تفعل؟، قالت دون أن ينظر إلى "اتسوق".

ليوناردو دي كابريو وإدوارد زويك





اكتسب دي كابريو سمعة بسبب مواعدة النساء الأصغر سنا والانفصال عنهن عندما يصلن إلى سن معينة، وتشمل علاقاته السابقة جيزيل بوندشين وهيلينا كريستنسن وبار رافائيلي، ويواعد حاليًا فيتوريا سيريتي، 25 عامًا.

لم يحصل النجم العالمى ليوناردو دي كابريو على ترشيح لجائزة الأوسكار التي أعلن عنها عن دوره أرنست بوركهارت في فيلم Killers Of The Flower Moon.

على الرغم من حصول العمل على 10 ترشيحات في عدة فئات منها أفضل فيلم وأفضل ممثلة للعالمية ليلى جلادستون، وأفضل مخرج مارتن سكورسيزي، وغيرها.

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الماضى 2023، وذلك يرجع إلى قصة العمل التى تتمحور حول قصة السكان الأصليين فى أمريكا.