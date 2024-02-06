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مخرج فيلم Blood Diamond يثير الجدل حول ليوناردو دي كابريو.. اعرف القصة

2/6/2024 11:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج إدوارد زويك الذى عمل مع النجم العالمى ليوناردو دي كاب ريو في خلال فيلم الإثارة السياسي Blood Diamond عام 2006،
إنه وجد الممثل ذات مرة وهو "يتصفح كتالوج فيكتوريا سيكريت" أثناء التصوير.


فيلم الإثارة السياسي Blood Diamond عام 2006، من بطولة دي كابريو إلى جانب جينيفر كونيلي ودجيمون هونسو،
وفي كتابه الجديد " Hits, Flops and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood"، كشف عن الأمر، وتابع زويك في كتابه:"في صباح أحد الأيام، دخلت إلى مقطورة الماكياج كما كنت أفعل غالبًا لمناقشة العمل اليومي معه، ووجدته جالسًا على الكرسي ينتظر دوره ولاحظت أنه كان يتصفح كتالوج فيكتوريا سيكريت، وسألته: ماذا تفعل؟، قالت دون أن ينظر إلى "اتسوق".


ليوناردو دي كابريو وإدوارد زويك


اكتسب دي كابريو سمعة بسبب مواعدة النساء الأصغر سنا والانفصال عنهن عندما يصلن إلى سن معينة، وتشمل علاقاته السابقة جيزيل بوندشين وهيلينا كريستنسن وبار رافائيلي، ويواعد حاليًا فيتوريا سيريتي، 25 عامًا.

لم يحصل النجم العالمى ليوناردو دي كابريو على ترشيح لجائزة الأوسكار التي أعلن عنها عن دوره أرنست بوركهارت في فيلم Killers Of The Flower Moon.

على الرغم من حصول العمل على 10 ترشيحات في عدة فئات منها أفضل فيلم وأفضل ممثلة للعالمية ليلى جلادستون، وأفضل مخرج مارتن سكورسيزي، وغيرها.

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الماضى 2023، وذلك يرجع إلى قصة العمل التى تتمحور حول قصة السكان الأصليين فى أمريكا.










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