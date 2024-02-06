Wednesday, 07 February 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتهام جاكوب إلوردي بالاعتداء على مراسل بسبب نكتة

2/6/2024 11:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) اتُهم الممثل الشاب جاكوب إلوردي بالاعتداء على مراسل بسبب "نكتة"، حيث كشف المراسل الذى يدعى
جوشوا فوكس، من محطة KIIS FM الأسترالية، إنه تعقب نجم Saltburn إلى حانة في سيدني عندما سمع أن الممثل كان في المدينة.

لكن السيد فوكس ادعى أن الشاب البالغ من العمر 26 عامًا غضب عندما طلب منه ملء حاوية فارغة بماء الاستحمام، في إشارة إلى مشهد Saltburn الشهير، وتقول الشرطة في نيو ساوث ويلز إنها تحقق في الاعتداء المزعوم.


جاكوب إلوردي

وشوهد إلوردي، وهو في الأصل من مدينة بريسبان الأسترالية، في أحدى الأماكن
بفندق كلوفيلي المطل على الشاطئ في جنوب شرق سيدني، وفي حديثه في برنامج Kyle and Jackie O Breakfast Show، قال فوكس إنه اقترب من الممثل خارج المبنى، وفي تسجيل أصدرته KIIS FM، يمكن سماع السيد الوردي وهو يطلب عدم التصوير.

وقال فوكس لمضيفيه كايل سانديلاندز وجاكي هندرسون إنه وافق على التوقف "لأن النكتة لم تصل"، لكن إلوردي "واجهني مباشرة" وطالبه بحذف أي لقطات.

وقال المنتج الإذاعي إنه رفض بسبب شعوره "بالترهيب" وحفاظا على التسجيل كدليل على المواجهة المزعومة، ومن ثم أكد فوكس:" لقد تغيير ألوردى ودفعني إلى الحائط ويداه على حلقي".

وأكدت الشرطة لبي بي سي نيوزبيت أنها تحقق في الاعتداء المزعوم على فوكس يبلغ من العمر 32 عاما على يد ألوردى الذى يبلغ من العمر 26 عاما.

وأضاف الضباط أن الرجل الأكبر سنا لم يصب بأذى في المشاجرة.










MENAFN06022024000132011024ID1107819837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث