اتهام جاكوب إلوردي بالاعتداء على مراسل بسبب نكتة

MENAFN - Youm7) اتُهم الممثل الشاب جاكوب إلوردي بالاعتداء على مراسل بسبب "نكتة"، حيث كشف المراسل الذى يدعىجوشوا فوكس، من محطة KIIS FM الأسترالية، إنه تعقب نجم Saltburn إلى حانة في سيدني عندما سمع أن الممثل كان في المدينة.

لكن السيد فوكس ادعى أن الشاب البالغ من العمر 26 عامًا غضب عندما طلب منه ملء حاوية فارغة بماء الاستحمام، في إشارة إلى مشهد Saltburn الشهير، وتقول الشرطة في نيو ساوث ويلز إنها تحقق في الاعتداء المزعوم.

جاكوب إلوردي

وشوهد إلوردي، وهو في الأصل من مدينة بريسبان الأسترالية، في أحدى الأماكن

بفندق كلوفيلي المطل على الشاطئ في جنوب شرق سيدني، وفي حديثه في برنامج Kyle and Jackie O Breakfast Show، قال فوكس إنه اقترب من الممثل خارج المبنى، وفي تسجيل أصدرته KIIS FM، يمكن سماع السيد الوردي وهو يطلب عدم التصوير.

وقال فوكس لمضيفيه كايل سانديلاندز وجاكي هندرسون إنه وافق على التوقف "لأن النكتة لم تصل"، لكن إلوردي "واجهني مباشرة" وطالبه بحذف أي لقطات.

وقال المنتج الإذاعي إنه رفض بسبب شعوره "بالترهيب" وحفاظا على التسجيل كدليل على المواجهة المزعومة، ومن ثم أكد فوكس:" لقد تغيير ألوردى ودفعني إلى الحائط ويداه على حلقي".

وأكدت الشرطة لبي بي سي نيوزبيت أنها تحقق في الاعتداء المزعوم على فوكس يبلغ من العمر 32 عاما على يد ألوردى الذى يبلغ من العمر 26 عاما.

وأضاف الضباط أن الرجل الأكبر سنا لم يصب بأذى في المشاجرة.











