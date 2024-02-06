منه شلبى موظفة بمصلحة حكومية فى فيلم الهوى سلطان

MENAFN - Youm7) يجتمعالنجمان أحمد داود ومنة شلبى فى فيلم"الهوى سلطان" من إخراج هبة يسرى وتجسد منه دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة ولكنها تقع في حب الفنان أحمد داود الذى يشاركها في بطولة الفليم وتدور بينهما الأحداث بين جذب وشد،فيلم "الهوى سلطان "يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي

داودومنه شلبى

تعتبر منة شلبى من النجمات اللاتى استطعن إثبات أنفسهن فى أوقاتً صعبة، فظهورها الأول والأكبر كان مع الساحر محمود عبد العزيز والذى كان بمثابة الأب لها ومكنها دورها من إثبات نفسها فى الساحة الفنية وقدمته بعده العديد من الأعمال.

وعرض مؤخرا لأحمد داود مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

كما تعرض قناة

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حلقات من برنامج الكونتينر لأحمد داود كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء، وتستعرض الحلقات الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية.







