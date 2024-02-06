الشك في المهارات يعوق النجاح.. 4 طرق للتغلب عليه

(MENAFN
- Youm7) الكثير منا يمتلك القدرات والمقدرة على تحقيق النجاح، البعض منهم يعرف هذه القدرات ويبدأ العمل على تطويرها واستغلالها، والبعض الآخر يكون الش هو المسيطر والعائق الذي يقف أمامه ويسيطر عليه دائما ويحدثه بأنه قليل المهارات أو القدرات، ويقف دون خطوة حقيقية لبدء التقدم، ومن خلال ما نشره موقع مجلة
forbes يمكن التغلب على الشك بنصائح بسيطة وهي:
تحديد نقاط القوة والضعف
من أسس التغلب على الشك أن تكون على دراية شديدة بنفسك، وتحديد نقاط القوة لديك والعمل على تطويرها، وتحديد نقاط الضعف والعمل عليها ومحاولة تقويتها ومعالجتها.
الثقة
التركيز على مميزاتك
بدلاً من التركيز على ما تفتقده من مهارات، عليك التركيز على ما تمتلك من قدرات ومهارات وتعزيزها وإبرازها لتزيد من تقدمك في العمل ولتقلل من شعورك بالشك في مهاراتك.
التركيز
قبول التحديات
الطريقة التي تنظر بها إلى التحديات تؤثر كثيرًا على نظرتك لنفسك وعلى تعاملك معها، ففي حين يقبل البعض تحديات العمل كشيء لابد منه وشيء مفيد لتطوير المهارات واختبار الذات، ينظر إليها المتشككون كعقبات غير قابلة للتجاوز ودليل على افتقارهم للمهارة.
التطور
دائما يزيد القدرات والمهارات
البحث عن طرق تطوير هذه القدرات والاستفادة منها، ويبدأ التطور من الدعم والتشجيع وبذل الجهد في تحويل هذه القدرات إلى انتاج.
التطور
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