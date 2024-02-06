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الشك في المهارات يعوق النجاح.. 4 طرق للتغلب عليه

2/6/2024 11:30:19 PM
(MENAFN- Youm7) الكثير منا يمتلك القدرات والمقدرة على تحقيق النجاح، البعض منهم يعرف هذه القدرات ويبدأ العمل على تطويرها واستغلالها، والبعض الآخر يكون الش هو المسيطر والعائق الذي يقف أمامه ويسيطر عليه دائما ويحدثه بأنه قليل المهارات أو القدرات، ويقف دون خطوة حقيقية لبدء التقدم، ومن خلال ما نشره موقع مجلة
forbes يمكن التغلب على الشك بنصائح بسيطة وهي:


تحديد نقاط القوة والضعف

من أسس التغلب على الشك أن تكون على دراية شديدة بنفسك، وتحديد نقاط القوة لديك والعمل على تطويرها، وتحديد نقاط الضعف والعمل عليها ومحاولة تقويتها ومعالجتها.


الثقة


التركيز على مميزاتك

بدلاً من التركيز على ما تفتقده من مهارات، عليك التركيز على ما تمتلك من قدرات ومهارات وتعزيزها وإبرازها لتزيد من تقدمك في العمل ولتقلل من شعورك بالشك في مهاراتك.


التركيز


قبول التحديات

الطريقة التي تنظر بها إلى التحديات تؤثر كثيرًا على نظرتك لنفسك وعلى تعاملك معها، ففي حين يقبل البعض تحديات العمل كشيء لابد منه وشيء مفيد لتطوير المهارات واختبار الذات، ينظر إليها المتشككون كعقبات غير قابلة للتجاوز ودليل على افتقارهم للمهارة.


التطور

دائما يزيد القدرات والمهارات
البحث عن طرق تطوير هذه القدرات والاستفادة منها، ويبدأ التطور من الدعم والتشجيع وبذل الجهد في تحويل هذه القدرات إلى انتاج.


التطور





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