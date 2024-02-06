6 نصائح للعناية بالشعر المصبوغ في المنزل.. الترطيب الأبرز

(MENAFN
- Youm7) بعد صبغ
الشعر
وتعرضه للإجهاد بسبب تغيير لونه، تصبح العناية بالشعر أمرًا بالغ الأهمية. فعملية صبغ الشعر تتطلب استخدام مواد كيميائية قوية التأثير التي يمكن أن تتسبب في تلف الشعر وجفافه. لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد في حمايته وتحسين ملمسه بجانب الحفاظ على اللون لفترات طويلة، وفقًا لما أشارت إليها سالي الفقي خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر.
العناية بالشعر المصبوغ الانتظار بعد تغيير اللون:
يفضل ألا تقومي بعدم غسل الشعر لمدة 7 أيام بعد تغيير لونه لضمان ثبات اللون وعدم إجهاد الشعر بالغسل المتكرر.
شامبو طبيعي :
احرصي على اختيار نوع شامبو مناسب لطبيعة شعرك، بالإضافة إلى أن تكون جميع مكوناته طبيعية خالي من أي مواد كيمائية
تتسبب في جفافه أو تساقطه.
ترطيب الشعر:
استخدمي البلسم أو المرطب المفضل لديكي بعد غسيل الشعر، أو اصنعي مرطبًا منزليًا من العسل والزبادي على الشعر الجاف بدون تلامس فروة الرأس ،كي تحصلي على ترطيب قوي
قبل أو بعد الغسيل .
تجنب الحرارة:
تجنبي تعرض شعرك للحرارة بشكل دائم كي لا يصاب بالتقصف أو التكسير الذي يؤدي إلى ضعف الشعر وسقوطه.
عدم تلوينه بشكل متكرر:
يفضل ألا تقومي بتغيير لون الشعر قبل مرور 9 أو 10 شهور حتى يكون الشعر قد تعافى تمامًا من إجهاد الصبغة.
العناية بالشعر
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