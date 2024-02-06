6 نصائح للعناية بالشعر المصبوغ في المنزل.. الترطيب الأبرز

MENAFN - Youm7) بعد صبغالشعروتعرضه للإجهاد بسبب تغيير لونه، تصبح العناية بالشعر أمرًا بالغ الأهمية. فعملية صبغ الشعر تتطلب استخدام مواد كيميائية قوية التأثير التي يمكن أن تتسبب في تلف الشعر وجفافه. لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد في حمايته وتحسين ملمسه بجانب الحفاظ على اللون لفترات طويلة، وفقًا لما أشارت إليها سالي الفقي خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر.

العناية بالشعر المصبوغ الانتظار بعد تغيير اللون:



يفضل ألا تقومي بعدم غسل الشعر لمدة 7 أيام بعد تغيير لونه لضمان ثبات اللون وعدم إجهاد الشعر بالغسل المتكرر.



شامبو طبيعي :



احرصي على اختيار نوع شامبو مناسب لطبيعة شعرك، بالإضافة إلى أن تكون جميع مكوناته طبيعية خالي من أي مواد كيمائية

تتسبب في جفافه أو تساقطه.



ترطيب الشعر:

استخدمي البلسم أو المرطب المفضل لديكي بعد غسيل الشعر، أو اصنعي مرطبًا منزليًا من العسل والزبادي على الشعر الجاف بدون تلامس فروة الرأس ،كي تحصلي على ترطيب قوي

قبل أو بعد الغسيل .

تجنب الحرارة:



تجنبي تعرض شعرك للحرارة بشكل دائم كي لا يصاب بالتقصف أو التكسير الذي يؤدي إلى ضعف الشعر وسقوطه.

عدم تلوينه بشكل متكرر:

يفضل ألا تقومي بتغيير لون الشعر قبل مرور 9 أو 10 شهور حتى يكون الشعر قد تعافى تمامًا من إجهاد الصبغة.



العناية بالشعر



