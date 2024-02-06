4 أخطاء نرتكبها عند إزالة البقع تجعل المهمة أصعب.. منها الماء الساخن

MENAFN - Youm7) تعتبر البقع على الملابس والمفروشات من المشكلات الأكثر إزعاجًا لنا، وعلى الرغم من وجود أكثر من طريقة مناسبة لإزالة البقع،ولكن في الكثير من الأحيان تؤدي محاولاتنا لإزالة البقع إلى زيادة تركيزها أو انتشارها، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض عند التخلص من البقع على الملابس وفقًا لما جاء في موقعBetterhomes

التخلص من البقع بسهولة ترك البقع تستقر:

من أبرزالأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هو الانتظار لوقت طويل قبل معالجة البقع، لأن ترك البقع لفترة طويلة قد يزيد من صعوبة إزالتها، حيث تتشرب أنسجة القماش البقع وتجف، لذا ينبغي البدء في إزالة البقع على الفور قبل أن تستقر في القماش.



استخدام الكثيرمن المنظفات:

استخدام الكثير من المنظفات ليس هو الحل الأفضل، فمن الممكن أن يترك بقايا المسحوق ويتسبب في حدوث بقع جديدة، أحيانا تخلق بقايا الصابون أو المسحوق أرضًا خصبة للبكتيريا، لذا يجب استخدام المنظفات بشكل معتدل لتجنب أي تأثير سلبي على القماش.



الوصول إلى المبيض:

من المعروف إلى حد كبير أنه لا ينبغي أبدًا استخدام المُبيض على الأقمشة الملونة حفاظًا على اللون

ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك بقع، لذا عليك توخي الحذر عند التعامل مع البقع الموجودة على العناصر البيضاء الصارخة وذلك لأنه اعتمادًا على المواد أو تعليمات العناية، فإن بعضها ليس آمنًا للتبييض بدلاً من ذلك، التزمي بمبيض يحتوي على الأكسجين أو محلول تفتيح بصري.



استخدام الحرارة أو الماء الساخن:

تمرير شيء ساخن على البقعة مثل كي الملابس بدون الانتباه إلى البقعة، يؤدي إلى ثباتها بقوة، أيضًا الماء الساخن يتسبب في ثبات البقع فأحيانًا يحاول البعض التخلص من بقع الدم عن طريق الماء الساخن لكن هذا الخطأ يزيد من ثباتها، لذا يفضل أن تغسل بالماء البارد.

التخلص من البقع



