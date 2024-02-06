4 أخطاء نرتكبها عند إزالة البقع تجعل المهمة أصعب.. منها الماء الساخن

(MENAFN
- Youm7) تعتبر البقع على الملابس والمفروشات من المشكلات الأكثر إزعاجًا لنا، وعلى الرغم من وجود أكثر من طريقة مناسبة لإزالة البقع،
ولكن في الكثير من الأحيان تؤدي محاولاتنا لإزالة البقع إلى زيادة تركيزها أو انتشارها، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض عند التخلص من البقع على الملابس وفقًا لما جاء في موقع
Betterhomes
التخلص من البقع بسهولة ترك البقع تستقر:
من أبرزالأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هو الانتظار لوقت طويل قبل معالجة البقع، لأن ترك البقع لفترة طويلة قد يزيد من صعوبة إزالتها، حيث تتشرب أنسجة القماش البقع وتجف، لذا ينبغي البدء في إزالة البقع على الفور قبل أن تستقر في القماش.
استخدام الكثيرمن المنظفات:
استخدام الكثير من المنظفات ليس هو الحل الأفضل، فمن الممكن أن يترك بقايا المسحوق ويتسبب في حدوث بقع جديدة، أحيانا تخلق بقايا الصابون أو المسحوق أرضًا خصبة للبكتيريا، لذا يجب استخدام المنظفات بشكل معتدل لتجنب أي تأثير سلبي على القماش.
الوصول إلى المبيض:
من المعروف إلى حد كبير أنه لا ينبغي أبدًا استخدام المُبيض على الأقمشة الملونة حفاظًا على اللون
ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك بقع، لذا عليك توخي الحذر عند التعامل مع البقع الموجودة على العناصر البيضاء الصارخة وذلك لأنه اعتمادًا على المواد أو تعليمات العناية، فإن بعضها ليس آمنًا للتبييض بدلاً من ذلك، التزمي بمبيض يحتوي على الأكسجين أو محلول تفتيح بصري.
استخدام الحرارة أو الماء الساخن:
تمرير شيء ساخن على البقعة مثل كي الملابس بدون الانتباه إلى البقعة، يؤدي إلى ثباتها بقوة، أيضًا الماء الساخن يتسبب في ثبات البقع فأحيانًا يحاول البعض التخلص من بقع الدم عن طريق الماء الساخن لكن هذا الخطأ يزيد من ثباتها، لذا يفضل أن تغسل بالماء البارد.
التخلص من البقع
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