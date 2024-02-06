الدولة تستهدف زيادة الإنفاق بالتعليم قبل الجامعى لـ1.8 تريليـون جنيه حتى 2030

شهد التعليم ما قبل الجامعى العديد من الإجراءات والخطوات خلال السنوات الماضية للوصول إلى معايير تعليمية تكافئ وتنافس معايير التعليم العالمي.





وعن خطة الدولة المصرية خلال الفترة من 2024 ـ 2030:

1- زيــادة قيمــة الانفــاق علــى التعليــم قبــل الجامعــى إلى 1.8 تريليــون جنيــه خــلال الفتــرة 2030-2024 مقابــل 861 مليار جنيه فى التسع سنوات السابقة لها.

2- زيـادة عـدد الفصـول بنحـو 105 ألف فصـل حتـى عـام 2030 ليصـل إجمالـى عـدد الفصـول الجديـدة إلى 225 ألف فصـل خلال الفتـرة 2030-2024.

3- خفـض الكثافـة الطالبيـة إلى متوسـط 35 طالـب/ فصـل بحلـول 2030 مقارنـة بنحـو 45 طالـب/ فصـل خـلال عــام.2023.

4- تبنى مبادرة رئاسية لخفض معدل الامية إلى ما يعادل الصفر الافتراضى 7% بحلول عام.2030.

5- زيـادة ملموسـة فـى أعـداد المـدارس للارتقاء بمسـتوى التعليـم، حيـث مـن المسـتهدف تحقيـق المسـتهدفات التاليـة بحلـول عـام 2030 من خلال :

أ - زيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام.2030.

ب - زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.

ج ـ زيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام.2030.

د ـ زيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030.





6- خفض كثافة الفصول بإنشاء واحلال وتجديد 14 ألف فصل.



7- رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية.



8- تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـى بتطبيـق الجـدارات فـى 756 مدرسـة.

9- إقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.

10- تطويـر البنيـة التحتيـة فـى 150 مدرسـة بمـا يتوافـق ومعاييـر الجـودة والاعتماد.



11- تحسـين تنافسـية مخرجـات التعليـم قبـل الجامعـى مـن خـلال 39 مدرسـة تضـم 823 فصـلا منهـا 31 مدرسـة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية. فـى موازنـة عـام.2024/2023.

12- زيـادة مخصصـات التعليـم قبـل الجامعـى ب 75.4 مليـار جنيـه لتصـل إلى 392.4 مليـار جنيـه وفقـا لموازنـة 2024/2023.

13- رفـع دعـم التأميـن الصحـى علـى الطـلاب ليصـل إلى 386.5 مليـون جنيـه لعـدد 25.8 مليـون طالـب.

14- دراسـة تكلفـة تعييـن عـدد 30 ألف معلـم مسـاعد بتكلفـة سـنوية تقـدر بنحـو 1.4 مليـار جنيـه لسـد العجـز فـى المعلميـن مـن خـلال مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض بمتوسـط تكلفـة شـهرية للمعلـم تقـدر بنحـو 3800 جنيـه.



