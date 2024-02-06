واردات السيارات ترتفع إلى 223 مليون دولار فى نوفمبر الماضى

MENAFN - Youm7) أظهرت بياناتالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب فى شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن قيمة الواردات بلغت نحو 223 مليونا و438 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 107 ملايين و344 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت 116 مليونا و94 ألف دولار.

وسجل إجمالى الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار فى التسعة أشهر الماضية، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها فى العام الماضى 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليونا و691 ألف دولار.

وارتفعت الواردات المصرية من السيارات فى الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالى الواردات من سيارات الركوب نحو 199 مليونا و710 آلاف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت نحو 77 مليونا و817 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليونا و893 ألف دولار، وفى شهر يوليو الماضى فقط بلغت قيمة الواردات نحو 204 ملايين و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليونا و316 ألف دولار فى شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليونا و500 ألف دولار.