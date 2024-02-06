خبير اقتصادى: الانضباط الضريبى يساهم فى زيادة موارد الدولة وزيادة النمو

MENAFN - Youm7) كشف إبراهيم السباعى، الخبير المالى والاقتصادى، أن تحقيقالانضباط الضريبييساهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

اقترح السباعى، وضع حد أعلى لنسبة الربح للشركات، وإذا زاد عن ذلك يحول بالكامل إلى موارد الدولة، بما يساهم فى عدم التضخم، وزيادة القدرة التنافسية على التصدير.

وتابع أنه تمت إتاحة السلعة لمعظم المستهلكين بأسعار تناسب دخولهم، والتوسع الأفقى فى المشروعات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة طاقة العمل.

كما اقترح لزيادة حصيلة الضرائب بدون فرض ضريبة جديدة، بتفعيل قانون إصدار الفواتير الصادر خلال عام 2010 بعد تعديله، بحيث يتم تعديل القانون بإضافة فقرة كل من يثبت تهربه يتم حرمانه من مزايا المواطن الشريف، ومنها نقص الأهلية القانونية مثلا، وإضافة مادة بتشغيل موظف لدى الممول يكون تابع لوزارة المالية يتحمل الممول كل تكلفته ليقوم بالرقابة على الممول فى اصدار الفواتير، ويتم تغيير الموظف كل فترة حتى لا يحدث تألف بين الممول والموظف.

أضاف أنه فى حالة تقاعس الموظف المعين بمعرفة الوزارة عن عمله المكلف به يكون مسئول ايضا ويتحمل مثل الضريبة المفقودة من الدولة، علاوة على إعطاء المواطن حق الابلاغ عن الممول المتهرب من إصدار الفواتير على رقم تليفون يتبع وزارة المالية يتصف البلاغ بالسرية الكاملة ولا يحقق أى ميزة للمبلغ، وتحصر الوزارة البلاغات وتكلف لجنه بتتبع الممول المبلغ عنه.

أوضح إبراهيم السباعى أن مزايا تنفيذ ذلك هو تشغيل مزيد من العمالة بدون تكلفة على الدولة، وزيادة حصيلة الضرائب، وحصر المجتمع الضريبى، وتفعيل دور المواطن، مع تغيير سلوك الممول للأفضل.



