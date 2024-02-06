الغاز وفول الصويا والذرة على قائمة الواردات الأكثر تراجعا نوفمبر الماضى

MENAFN - Youm7) سجلتالواردات المصريةتراجعا ملحوظا قبل نهاية العام الماضى 2023، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات المصرية فى شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وقالت بيانات الجهاز، أن إجمالى الواردات بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بتراجع بلغت قيمته 68 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 9.9%.

وعزت بيانات الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض مستوى قيمة الواردات لبعض السلع وكان أهمها واردات القمح والتى بلغت 354 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 601 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 41%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 270 مليون دولار نوفمبر الماضى، مقابل 274 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 1.7%، ثم واردات الذرة وبلغت قيمتها 183 مليون دولار مقابل 193 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع بلغت 5%، وأخيرا واردات فول الصويا وبلغت قيمة وارداتها نحو 128 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 150 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 14.6%.

وضمت قائمة الواردات المتراجعة أيضا الواردات من الغاز الطبيعى وسجلت نحو 104 ملايين

دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 207 ملايين

دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 49%، ثم واردات خام الحديد ومركزاتها وبلغت قيمتها 108 ملايين دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 114 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.