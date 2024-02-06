خبير سيارات: انفراجة قريبة خلال الفترة المقبلة وزيادة فى مبيعات السيارات

MENAFN - Youm7) قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات وعضو بالشعبة العامة للسياراتبالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت أمس مجموعة من القضايا المختلفة الخاصة بقطاع السيارات فى مصر من خلال حوار شامل عن وضع السوق الحالى وأعداد المبيعات التى سجلت 100ألف سيارة تقريبا، مؤكدا أنه يوجد هناك أمل لإنفراجة قريبا حيث زادت مبيعات السيارات آخر 3 أشهر فى 2023 بنسبة 50%؜ مقارنة بعام 2022 بسبب عرض موديلات جديدة.





وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن تزداد المبيعات الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها تطبيق البريكس واستقرار سعر الصرف الفترة المقبلة، وبالتالى وضوح الرؤية وقدرة المستوردين على زيادة أعداد السيارات وبالتالى زيادة المعروض لتلبية احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع.







وأكد أن التصنيع هو الحل الأمثل أمام الدولة فى النهوض بقطاع السيارات، لزيادة اكثر فى توفير اعداد السيارات وبالتالى ضبط سوق اسعار السيارات.





وطالب "مصطفي" بضرورة إعفاء المكونات الخاصة بتجميع السيارات من الجمارك بنسبة تتراوح من 6:7% وايضا رسم التنمية الصناعية لحين تطبيق استراتيجة السيارات بشكل كامل وزيادة المكون المحلي.