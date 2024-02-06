الطب البديل ضمن اهتمامات القراء خلال فعاليات معرض الكتاب على مدار 14 يوما

(MENAFN
- Youm7) خلال فعاليات
معرض القاهرة الدولي للكتاب
بدورته الـ 55، والتى اختتمت فعالياته أمس، لاقت الكتب التى تتناول النظم الغذائية أو كما يقول عليها البعض الطب البديل، رواجا كبيرا، على أيدى مجموعة من الباحثين المتخصصين فى الصناعات الغذائية.
كتاب التداوى بالنباتات
بمعرض الكتاب
ومن بين العناوين التى كانت معروضة فى سور الأزبكية: "الطب البديل في شفاء العليل، وموسوعة الأعشاب، والطعام غذاء ودواء، والاستشفاء بالشاي الأخضر، والاستشفاء بزيت الزيتون".
كتاب الاستشفاء بزيت الزيتون بمعرض الكتاب
وقد شارك عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فى الدورة الـ 55 التى أقيمت على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
كتاب الطب البديل بمعرض الكتاب
واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته أمس بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.
وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب.
MENAFN06022024000132011024ID1107819822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.