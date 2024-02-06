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الطب البديل ضمن اهتمامات القراء خلال فعاليات معرض الكتاب على مدار 14 يوما

2/6/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) خلال فعاليات
معرض القاهرة الدولي للكتاب
بدورته الـ 55، والتى اختتمت فعالياته أمس، لاقت الكتب التى تتناول النظم الغذائية أو كما يقول عليها البعض الطب البديل، رواجا كبيرا، على أيدى مجموعة من الباحثين المتخصصين فى الصناعات الغذائية.






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كتاب التداوى بالنباتات
بمعرض الكتاب




ومن بين العناوين التى كانت معروضة فى سور الأزبكية: "الطب البديل في شفاء العليل، وموسوعة الأعشاب، والطعام غذاء ودواء، والاستشفاء بالشاي الأخضر، والاستشفاء بزيت الزيتون".


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كتاب الاستشفاء بزيت الزيتون بمعرض الكتاب




وقد شارك عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فى الدورة الـ 55 التى أقيمت على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.










كتاب الطب البديل بمعرض الكتاب





واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته أمس بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.



وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب.















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