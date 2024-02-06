قطاع الفنون التشكيلية ينظم ورشة بمتحف الفنون الجميلة لتعليم فن الفسيفساء

MENAFN - Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ورشة "فسيفساء.. موزايك" للفئة العمرية من سن 16 إلي 20، وذلك داخل مبنى الورش الفنية بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وتأتى أيام الورشة الأربعاء والخميس 7 و 8 فبراير 2024 وأيام الأربعاء والخميس 14 و15 فبراير 2024، تحت إشراف دكتورة منال عبد العاطي مسئول التربية المتحفية بالمتحف.

وفى سياق آخر تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حفلاً فنيًا ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك يوم الخميس 8 فبراير الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة.

ينظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التى تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

كما يشهد الحفل عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.

تنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، ويأتي ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.