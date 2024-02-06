الشخصيــة المصرية وبدايـة التكوينندوة فى المجلس الأعلى للثقافة 19 فبراير

MENAFN - Youm7) تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ، ندوة تحت عنوان "الشخصية المصرية وبداية التكوين"، وبالتعاون مع كلية التربية - جامعة عيــن شمس، وذلك يوم الإثنين 19فبراير الحالي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بمسرح الكلية.

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتورة صفاء شحاته عميدة كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة هالة خلف أستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور أيمن وهبى أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية كلية الآداب جامعة المنصورة، ويديرها الدكتور محمد السيد عبد الغنى أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى كلية الآداب جامعة الإسكندرية ومقرر اللجنة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:

أولاً: ديوان شعر الفصحى

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثانيًا: ديوان شعر العامية

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثالثًا: مقال في نقد الشعر

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.

2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

3- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.

4- ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).

أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

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تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.



