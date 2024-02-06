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التاريخى والروايات والسير .. الكتب المسموعة كانت تجربة ممتعة بمعرض الكتاب

2/6/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين كانت الكتب المسموعة واحدة من أسرع المنتجات الرقمية نموًّا وأصبحت جزءًا لا يتجزَّأ من حياة القُرّاء والمُثقفين لما تُوفِّره من وقتٍ للقُرّاء في وسط يومهم المُزدحم بالمهام، وهي تُعتبر بديلًا مُمتازًا للكتب المطبوعة والإلكترونية، حيث تُوفِّر للمستخدمين تجربة ممتعة ومريحة من خلال الاستماع إلى المحتوى بدلًا من القراءة التقليدية.



منافذ كثيرة داخل معرض الكتاب كانت توفر الكتب المسموعة منها : اقرأ لي،
ستوريتيل، اسمع كتاب، الراوي، وغيرها من الأماكن التي توفر هذه الخدمة،فمثلا " اقرأ لي" هو أول منصة كتب صوتية باللغة العربية يحتوي على أكثر من ألف كتاب صوتي في جميع المجالات، ويوفر أي كتب يمكن إضافتها لتحويلها من كتب مكتوبة لمسموعة، ويقدم خدمته في الكتب المسموعة مجانا في قسم خاص بذلك يمكن الاستماع إليه وآخر باشتراك .



منصات الكتب المسموعة قدمت
كتب تاريخية وأخري عن السير الذاتية والمذكرات، وكتب عن التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول وبعض الصحابة والمشاهير من كل المجالات، علاوة علي
الروايات المشهورة وقصص الأطفال المُمتِعة ومُلخصّات الكتب والسير الذاتية.



وتؤكد رباب فاروق مدير العلاقات العامة لإحدي المنصات أن الكتب المسموعة تساعد في تحسين مهارات الاستماع والتركيز لدى المُستمعين، حيث من المُمكن أن تكون هذه المهارات مفيدة في العديد من جوانب الحياة المهنية والشخصية، كما توفِّر الكتب الصوتية إمكانيَّة الوصول إلى المحتوى الأدبي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو صعوبات القراءة. بفضل الكتب المسموعة، أصبح بإمكان هؤلاء الأشخاص الاستمتاع بالكتب والمواد التعليمية بطريقة ملائمة وسهلة.



وأضافت : كما أنها تشجِّع الأشخاص الذين لا يستمتعون بالقراءة التقليدية على استكشاف المزيد من الكتب والمواضيع. في الواقع، ويُمكن أن تكون الكتب الصوتية بوابةً للقراءة والتعلم للأشخاص الذين يجدون صعوبةً في الانخراط في القراءة، وتوفر الكتب المسموعة أيضا الراحة الجسدية للمُستمعين، حيث يُمكنهم الاستماع إلى الكتب بطريقة مريحة ومناسبة لهم، دون الحاجة إلى الجلوس أمام الكتاب لفتراتٍ طويلة.







شارك في المعرض 1200 ناشرا ، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).



كتب مسموعة في معرض الكتاب



كتب وراويات مسموعة



كتب مسموعة















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