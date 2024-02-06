التاريخى والروايات والسير .. الكتب المسموعة كانت تجربة ممتعة بمعرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين كانت الكتب المسموعة واحدة من أسرع المنتجات الرقمية نموًّا وأصبحت جزءًا لا يتجزَّأ من حياة القُرّاء والمُثقفين لما تُوفِّره من وقتٍ للقُرّاء في وسط يومهم المُزدحم بالمهام، وهي تُعتبر بديلًا مُمتازًا للكتب المطبوعة والإلكترونية، حيث تُوفِّر للمستخدمين تجربة ممتعة ومريحة من خلال الاستماع إلى المحتوى بدلًا من القراءة التقليدية.
منافذ كثيرة داخل معرض الكتاب كانت توفر الكتب المسموعة منها : اقرأ لي،
ستوريتيل، اسمع كتاب، الراوي، وغيرها من الأماكن التي توفر هذه الخدمة،فمثلا " اقرأ لي" هو أول منصة كتب صوتية باللغة العربية يحتوي على أكثر من ألف كتاب صوتي في جميع المجالات، ويوفر أي كتب يمكن إضافتها لتحويلها من كتب مكتوبة لمسموعة، ويقدم خدمته في الكتب المسموعة مجانا في قسم خاص بذلك يمكن الاستماع إليه وآخر باشتراك .
منصات الكتب المسموعة قدمت
كتب تاريخية وأخري عن السير الذاتية والمذكرات، وكتب عن التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول وبعض الصحابة والمشاهير من كل المجالات، علاوة علي
الروايات المشهورة وقصص الأطفال المُمتِعة ومُلخصّات الكتب والسير الذاتية.
وتؤكد رباب فاروق مدير العلاقات العامة لإحدي المنصات أن الكتب المسموعة تساعد في تحسين مهارات الاستماع والتركيز لدى المُستمعين، حيث من المُمكن أن تكون هذه المهارات مفيدة في العديد من جوانب الحياة المهنية والشخصية، كما توفِّر الكتب الصوتية إمكانيَّة الوصول إلى المحتوى الأدبي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو صعوبات القراءة. بفضل الكتب المسموعة، أصبح بإمكان هؤلاء الأشخاص الاستمتاع بالكتب والمواد التعليمية بطريقة ملائمة وسهلة.
وأضافت : كما أنها تشجِّع الأشخاص الذين لا يستمتعون بالقراءة التقليدية على استكشاف المزيد من الكتب والمواضيع. في الواقع، ويُمكن أن تكون الكتب الصوتية بوابةً للقراءة والتعلم للأشخاص الذين يجدون صعوبةً في الانخراط في القراءة، وتوفر الكتب المسموعة أيضا الراحة الجسدية للمُستمعين، حيث يُمكنهم الاستماع إلى الكتب بطريقة مريحة ومناسبة لهم، دون الحاجة إلى الجلوس أمام الكتاب لفتراتٍ طويلة.
شارك في المعرض 1200 ناشرا ، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).
كتب مسموعة في معرض الكتاب
كتب وراويات مسموعة
كتب مسموعة
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