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إقبال كبير على طبعات كتب أدباء الأقاليم بجناح قصور الثقافة فى معرض الكتاب

2/6/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، إقبالا كثيفا خلال مشاركتها فى
معرض القاهرة الدولي للكتاب
بدورته 55، التى عقدت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وقال أحد المسئولين، بجناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن عناوين كتب أدباء وشعراء الأقاليم
كانت تنفد
بشكل يومي، من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، ولهذا كنا نقوم
بإمداد الجناح بنفس الاصدارات بشكل يومى طوال أيام المعرض الذى انطلق يوم 25 يناير الماضى حتى اليوم 6 فبراير الجارى، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.



وأوضح المسئول، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه كان يتم مد الجناح بأكثر من 2000 طبعة من كتب أدباء الأقاليم، ويرجع سبب نفاد طبعات هذه الكتب نظرًا لسعرها المنخفض للغاية حيث وصل بيع الكتاب الواحد 1 جنيهاً.



ومن بين عناوين الكتب التى كانت معروضة بالجناح
"تبا لها، ثلاث بدائل للدهشة، بره السطور، سجره قاسم، تحت الأرض.. فوق الأرض، صالة رهان، العراف، وردة للريح، حبه نشارة من بواقى صحاب خشب، فجر الرؤية المصرية من المقامة إلى ما بعد الحداثة، وانفعالات المشاعر.






واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته أمس بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.



وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.







تبا لها



كتب المعرض



برة السطور



صالة رهان



سجرة قاسك



العراف



تحت الأرض فوق الأرض



حبة نشارة من بواقي أصحاب خشب



انفاعلات المشاعر



وردة للريح

















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