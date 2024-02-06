متى نصل للحد الأقصى للطاقة الشمسية؟ وهل يمكن الاستعداد لها؟

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الشمس

قوتها تدريجيًا مع اقترابها من أعلى معدل لنشاطها، الحد الأقصى للطاقة الشمسية، خلال دورتها الشمسية التى تبلغ 11 عامًا تقريبًا، وتشير الدورة الشمسية إلى فترة من النشاط الشمسى يحركها المجال المغناطيسى للشمس، وتتميز بتكرار وشدة البقع الشمسية المرئية على السطح.





ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن العلماء لن يكونوا قادرين على التأكد مما إذا كان الحد الأقصى للطاقة الشمسية قد حدث إلا بعد سبعة أشهر على الأقل.





كشف خبراء الطاقة الشمسية التابعين لمركز تنسيق الطقس الفضائى (SSCC) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية عن سبب حدوث ذلك، قائلين: "يتم حساب الحد الأقصى باستخدام رقم البقع الشمسية المصقول لمدة 13 شهرًا (مما يعنى أنه لكل شهر تستخدم قيمة ستة أشهر قبل وستة أشهر بعد ذلك)، وأضافوا "القيمة الدقيقة لهذه الكمية للوقت T معروفة بعد 6 أشهر فقط."





كما يعرف العلماء ما إذا كان الحد الأقصى للطاقة الشمسية قد تم تحقيقه فى شهر معين فقط إذا كانت أعداد البقع الشمسية فى الشهر التالى أقل، وبالتالى من المستحيل معرفة ذلك قبل سبعة أشهر من حدوث هذا الانخفاض.

على سبيل المثال، لنفترض أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية قد حدث فى فبراير 2024، سيحتاج العلماء إلى بيانات عدد البقع الشمسية من الأشهر الستة السابقة، وشهر فبراير 2024، والأشهر الستة التالية والتى ستأخذنا إلى أغسطس 2024، لذلك سيتعين علينا الانتظار حتى سبتمبر 2024 حتى نتمكن من الإعلان بشكل نهائى عن أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية قد حدث فى فبراير 2024.





ويضيف علماء الطاقة الشمسية فى وكالة الفضاء الأوروبية أنه فى بعض الأحيان يمكن للشمس أن تخدعنا؛ حتى عندما نعتقد أننا وصلنا إلى الحد الأقصى للطاقة الشمسية، فإن النشاط المتزايد يتبين أنه ما يعرف بالحد الأقصى المحلى فقط، ولا يمثل الدورة بأكملها.







يمكن أن تشهد دورات البقع الشمسية أيضًا "حدًا أقصى مزدوجًا"، يُسمى فجوة جينيفيشيف، مما يعنى أن الذروة الأولى قد لا تكون الأعلى ويمكن أن تتبعها قمة كبيرة أخرى.





فى الوقت الحالى، تشير توقعات مركز البيانات العالمى لمؤشر البقع الشمسية والرصدات الشمسية طويلة المدى (SILSO) فى المرصد الملكى البلجيكى إلى حد أقصى بين منتصف عام 2024 ونهاية عام 2025.







وفى الوقت نفسه، مركز التنبؤ بالطقس الفضائى التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA) يقدر أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية يمكن أن يحدث بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2026.





وتتسبب هذه الطاقة الشمسية فى حدوث الشفق القطبى عندما تنحرف الجزيئات النشطة من الرياح الشمسية نحو قطبى الأرض بواسطة المجال المغناطيسى لكوكبنا، حيث تتفاعل الجسيمات النشطة بعد ذلك مع الذرات والجزيئات الموجودة فى غلافنا الجوي.





مما يؤدى إلى ترسيب الطاقة، مما يتسبب فى تألق ألوان فى غلافنا الجوى، ويتم تحديد ألوان الشفق المختلفة من خلال التركيب الكيميائى للغلاف الجوى للأرض، ولكن المقلق فى الأمر هو ما قد تسببه من تداخل مع إشارات الراديو والاقمار الصناعية والتأثير على الشبكات والكهرباء.



