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IDC: انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية حول العالم 17.4% خلال الربع الأخير من 2023

2/6/2024 11:30:05 PM
(MENAFN- Youm7)

وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) لتتبع أجهزة الحوسبة الشخصية العالمية الربع سنوية، انخفضت شحنات
الأجهزة اللوحية
فى جميع أنحاء العالم بنسبة 17.4% فى الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى إجمالى 36.8 مليون وحدة.


ويمثل هذا أكبر انخفاض فى شحنات الأجهزة اللوحية فى الربع الرابع منذ عام 2016. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، بلغت الشحنات العالمية من الأجهزة اللوحية 128.5 مليون وحدة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 20.5٪ مقارنة بعام 2022. وهذا هو أدنى حجم سنوى منذ عام 2011.


موقف أبل فى السوق

على الرغم من مواجهة انخفاض الشحنات فى الربع الرابع (-29.3%) والعام بأكمله (-19.8%)، إلا أن شركة Apple حافظت على مكانتها الأولى فى سوق الأجهزة اللوحية، على الرغم من حدوث تآكل طفيف فى حصة شركة أبل فى السوق فى الربع الرابع، إلا أن حصتها للعام بأكمله ظلت مستقرة عند أكثر من 37%.


توقعات IDC لعام 2024

ذكر أنوروبا ناتاراج، كبير محللى الأبحاث فى شركة IDC لتتبع الأجهزة المتنقلة والمستهلكة، أنه من المتوقع أن يقدم عام 2024 فرصًا للانتعاش إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة فى سوق الأجهزة اللوحية، ومن المرجح أن تركز التطورات فى الذكاء الاصطناعى بشكل أكبر على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية فى العامين المقبلين، حيث تصبح الأجهزة اللوحية جزءًا من المحادثة تدريجيًا.







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