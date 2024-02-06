IDC: انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية حول العالم 17.4% خلال الربع الأخير من 2023

(MENAFN
- Youm7)
وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) لتتبع أجهزة الحوسبة الشخصية العالمية الربع سنوية، انخفضت شحنات
الأجهزة اللوحية
فى جميع أنحاء العالم بنسبة 17.4% فى الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى إجمالى 36.8 مليون وحدة.
ويمثل هذا أكبر انخفاض فى شحنات الأجهزة اللوحية فى الربع الرابع منذ عام 2016. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، بلغت الشحنات العالمية من الأجهزة اللوحية 128.5 مليون وحدة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 20.5٪ مقارنة بعام 2022. وهذا هو أدنى حجم سنوى منذ عام 2011.
موقف أبل فى السوق
على الرغم من مواجهة انخفاض الشحنات فى الربع الرابع (-29.3%) والعام بأكمله (-19.8%)، إلا أن شركة Apple حافظت على مكانتها الأولى فى سوق الأجهزة اللوحية، على الرغم من حدوث تآكل طفيف فى حصة شركة أبل فى السوق فى الربع الرابع، إلا أن حصتها للعام بأكمله ظلت مستقرة عند أكثر من 37%.
توقعات IDC لعام 2024
ذكر أنوروبا ناتاراج، كبير محللى الأبحاث فى شركة IDC لتتبع الأجهزة المتنقلة والمستهلكة، أنه من المتوقع أن يقدم عام 2024 فرصًا للانتعاش إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة فى سوق الأجهزة اللوحية، ومن المرجح أن تركز التطورات فى الذكاء الاصطناعى بشكل أكبر على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية فى العامين المقبلين، حيث تصبح الأجهزة اللوحية جزءًا من المحادثة تدريجيًا.
MENAFN06022024000132011024ID1107819815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.