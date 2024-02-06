علماء المناخ يكشفون عن توقعات بأعاصير من فئة جديدة تكسر مقياس 5

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المركز الوطنى للأعاصير

مقياس Saffir-Simpson للرياح لأكثر من 50 عامًا، للإبلاغ عن مخاطر الأضرار التى لحقت بالممتلكات؛ حيث يُصنف الإعصار على مقياس من الفئة 1 (سرعات الرياح بين 74-95 ميلًا فى الساعة) إلى الفئة 5 (سرعة الرياح 158 ميلًا فى الساعة أو أكثر)، ولكن بما أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يساهم فى حدوث أعاصير أكثر شدة وتدميرًا، فقد تساءل علماء المناخ مايكل وينر من مختبر لورانس بيركلى الوطنى وجيمس كوسين من مؤسسة فيرست ستريت عما إذا كانت الفئة 5 المفتوحة كافية للتعبير عن مخاطر الأضرار الناجمة عن الإعصار فى مناخ دافئ.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، أجرى الباحثون تحقيق فى أبحاثهم المكثفة وتفصيلها فى مقال جديد نُشر فى Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)، حيث قدموا أيضًا فئة افتراضية من الفئة 6 لمقياس الرياح Saffir-Simpson، والتى تشمل العواصف ذات سرعات الرياح، أكبر من 192 ميلا فى الساعة.

وقال وينر، الذى قضى حياته المهنية فى الدراسة: "إن دافعنا هو إعادة النظر فى الكيفية التى يمكن أن تؤدى بها النهاية المفتوحة لمقياس سفير-سيمبسون إلى التقليل من تقدير المخاطر، وعلى وجه الخصوص، كيف تصبح هذه الاستهانة مشكلة متزايدة فى عالم يزداد حرارة".

وفقا لوينر، أدى الانحباس الحرارى العالمى الناجم عن الأنشطة البشرية إلى زيادة كبيرة فى درجات حرارة سطح المحيطات والهواء التروبوسفيرى فى المناطق التى تتشكل وتنتشر فيها الأعاصير والأعاصير المدارية، مما يوفر طاقة حرارية إضافية لتكثيف العواصف.

عندما أجرى الفريق تحليلًا للبيانات التاريخية للأعاصير من عام 1980 إلى عام 2021، وجدوا خمس عواصف يمكن تصنيفها ضمن الفئة 6، وجميعها حدثت فى السنوات التسع الأخيرة من التسجيل.

كما حددوا الحد الأعلى الافتراضى لأعاصير الفئة الخامسة من خلال النظر فى النطاق المتوسع لسرعات الرياح بين عواصف الفئة الأدنى.

وقال الباحثون، "لا تهدف نتائجنا إلى اقتراح تغييرات على هذا النطاق، بل تهدف إلى زيادة الوعى بأن مخاطر الرياح الناجمة عن العواصف المصنفة حاليًا ضمن الفئة 5 قد زادت وستستمر فى الزيادة فى ظل تغير المناخ".



