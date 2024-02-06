تقرير: أبل قد تطلق هاتف قابل للطى Iphone Flip قريبًا

هناك شائعات بأنه قد يتم إصدار

iPhone

قابل للطى فى عام 2025، وقد أثار مفهوم هذا الجهاز الجديد، الذى أطلق عليه عشاق التكنولوجيا اسم "iPhone Flip"، الكثير من التكهنات على مر السنين، حيث قامت شركات أخرى بطرح أجهزتها القابلة للطى، بحسب موقع metro البريطانى.





وعلى الرغم من أن شركة آبل تطلق هاتف iPhone جديدًا كل عام، إلا أنه لم يكن هناك تأكيد عام على وجود جهاز قابل للطى، على الرغم من أن الشركة قدمت براءة اختراع مع صورة واحدة تظهر هاتفًا أو جهازًا لوحيًا قابلًا للطي.

وقال Ming-Chi Kuo، المحلل المعروف بأنه مصدر موثوق لأخبار تكنولوجيا Apple، أن هاتف Apple القابل للطى قد يظهر فى عام 2025، بعد مراجعة التنبؤ السابق بأن الجهاز سيصدر فى عام 2024، ولكن هذا هو المكان الذى تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام.





وبالعودة إلى عام 2022، توقعت شركة المحللين CCS Insight أن تبدأ شركة آبل فى تجربة التكنولوجيا القابلة للطى قريبًا، لكنها أشارت إلى أن العالم قد لا يرى جهاز iPhone قابل للطى أولًا، وبدلًا من ذلك، اعتقدت أن وجود جهاز لوحى قابل للطى سيكون أكثر احتمالًا.





وفى حديثه إلى CNBC، قال بن وود، رئيس الأبحاث فى CCS Insight:“فى الوقت الحالى، ليس من المنطقى أن تقوم شركة Apple بتصنيع هاتف iPhone قابل للطى، ونعتقد أنهم سوف يتجنبون هذا الاتجاه وربما يغمسون إصبعهم فى الماء باستخدام جهاز iPad قابل للطي.





"إن جهاز iPhone القابل للطى سيكون شديد الخطورة بالنسبة لشركة Apple." يجب أن تكون باهظة الثمن بشكل لا يصدق حتى لا يتم تفكيك أجهزة iPhone الحالية، واقترح أن سعر هاتف iPhone القابل للطى يجب أن يصل إلى 2000 جنيه إسترلينى، وأشار إلى أنه إذا كانت هناك أى مشكلات فنية، فسيكون هناك "موجة تغذية" من الانتقادات.