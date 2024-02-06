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كاليفورنيا لا تزال مهدده بالفيضانات والانهيارات الأرضية - جريدة الوطن السعودية

2/6/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Al Watan) مع توقعات بتراجع هطول الأمطار الناجم عن واحدة من أكثر العواصف الممطرة في تاريخ جنوب كاليفورنيا، استمر خبراء الأرصاد في التحذير من أن الفيضانات لا تزال محتملة، وأن الأراضي المبللة تزيد من خطر حدوث انهيارات أرضية مميتة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة البطيئة الحركة التي توقفت فوق المنطقة، وتسببت في هطول كميات قياسية من الأمطار على أجزاء من لوس أنجلوس، قد تستمر. ومن المتوقع أن تؤدي الأمطار المتفرقة وبعض العواصف الرعدية المحتملة إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، لكن لا يزال هناك خطر من أن تشهد العديد من الأماكن أمطارًا غزيرة فترة قصيرة، تتسبب في سقوط أمطار يتراوح منسوبها بين 1.3 و3 سنتيمترات في ساعة واحدة.
وكانت هذه العاصفة الثانية التي يغذيها نهر جوي، وتضرب الولاية على مدى أيام. تأهب شديد
وبينما نصحت السلطات الناس بالبقاء في حالة تأهب قصوى، ظلت معظم مناطق جنوب كاليفورنيا تحت مراقبة الفيضانات. وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن الجداول والأنهار الممتلئة والسريعة الحركة ((تزيد من خطر الغرق، والحاجة إلى عمليات إنقاذ سريعة بالمياه))،
حيث اجتاحت العاصفة شمال كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص سحقتهم الأشجار المتساقطة، ثم استمرت في الجنوب.
وغمرت الأمطار مدينة لوس أنجلوس، ما أدى إلى تساقط الطين والصخور على سفوح التلال التي تنتشر فيها منازل بملايين الدولارات، بينما تدافع الناس الذين يعيشون في مخيمات المشردين في أجزاء كثيرة من المدينة بحثًا عن الأمان.
وقال مسؤولو المدينة إنه بالقرب من هوليوود هيلز حملت مياه الفيضانات الطين والصخور والأشياء المنزلية إلى أسفل التل عبر إستوديو سيتي، وتم إجلاء ستة عشر شخصًا، ووضع علامات حمراء على العديد من المنازل.
الأرض المبللة
وحذر أرييل كوهين، خبير الأرصاد الجوية المسؤول عن مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس، من أن الخطر لم ينته على الرغم من الانخفاض المتوقع في هطول الأمطار.
وقال في مؤتمر صحفي: ((الأرض مبللة ومفرطة التشبع. لن يستغرق الأمر الكثير من الأمطار لحدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والطينية والصخرية وتدفقات الحطام الأخرى)).
وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إن 1000 من رجال الإطفاء تعاملوا مع أكثر من 300 انهيار طيني، بالإضافة إلى ورود أكثر من 100 تقرير عن فيضانات وإنقاذ سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل في المركبات على الطرق المغمورة بالمياه.
وأضافت الملاجئ أسرة للمشردين في المدينة، البالغ عددهم نحو 75000 شخص.
سبب العاصفة
العاصفة التي ضربت كاليفورنيا هذا الأسبوع يغذيها نهر جوي، وهو عمود من الرطوبة امتد عبر المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.
وجاء مصطلح ((النهر الجوي)) من بحث نشره في التسعينيات العالمان يونغ تشو وريجينالد إي نيويل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وغالبًا ما يشار إلى الأنهار الجوية باسم ARs.

ما هو النهر الجوي؟
عبارة عن نطاقات طويلة وضيقة نسبيًا من بخار الماء الذي يتشكل فوق المحيط، ويتدفق عبر السماء.
ينقل الكثير من الرطوبة من المناطق الاستوائية إلى خطوط العرض الشمالية.
يحدث على مستوى العالم، ولكنه ذو أهمية خاصة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.
يتسبب في هطول ما بين 30 و50 % من الأمطار السنوية.
يعد حيويا لإمدادات المياه، ولكن يمكن أن يسبب أيضًا عواصف تنتج فيضانات وانهيارات طينية.
يتكون عادة من الرياح المرتبطة بالأعاصير.
العديد من الأحداث النهرية الجوية ضعيفة، ولكن تلك القوية يمكنها نقل كميات غير عادية من الرطوبة.
أظهرت الدراسات أن الأنهار الجوية تستطيع حمل ما بين 7 و15 ضعف متوسط ​​كمية المياه التي يصرفها نهر المسيسيبي يوميًا.

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