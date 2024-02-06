بايدن ترامب يعتقد أن الاتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن الهجرة سيضره سياسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الرئيس الاميركي جو بايدن انه سيعمل على إصلاح نظام الهجرة والتوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في هذا الصدد من خلال مشروع القانون المطروح حاليا في الكونغرس.
وأضاف بايدن، في كلمة القاها في البيت الابيض: سنوفر التمويل اللازم لتأمين الحدود الأميركية على الوجه الأمثل، مشيرا إلى ان الرئيس السابق دونالد ترامب يعارض الاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن الهجرة لأنه يعتقد «ان ذلك سيضره سياسيا».
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