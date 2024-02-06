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بايدن ترامب يعتقد أن الاتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن الهجرة سيضره سياسيا

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس الاميركي جو بايدن انه سيعمل على إصلاح نظام الهجرة والتوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في هذا الصدد من خلال مشروع القانون المطروح حاليا في الكونغرس.
وأضاف بايدن، في كلمة القاها في البيت الابيض: سنوفر التمويل اللازم لتأمين الحدود الأميركية على الوجه الأمثل، مشيرا إلى ان الرئيس السابق دونالد ترامب يعارض الاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن الهجرة لأنه يعتقد «ان ذلك سيضره سياسيا».

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