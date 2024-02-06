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بن غفير يعتذر عن سخرية نجله من بايدن

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.
وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة «إكس» فوق صورة لبايدن «من المهم رفع مستوى الوعي» حول مرض الزهايمر الذي يمثل «سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن».
ويسعى الرئيس الأميركي (81 عاما) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره. وبعد ذلك حذف منشور بن غفير.
لاحقا، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن «ابنه الحبيب» ارتكب «خطأ جسيما» وأنه «يرفض بشدة» ذلك. وأضاف الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن «الولايات المتحدة الأميركية هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل».
وبحسب بن غفير، فإنه لا مكان لمثل هذه التعليقات «المهينة.. أعتذر عن حديث ابني».
وكان وزير الأمن القومي قد انتقد الرئيس الأميركي لعدم كفاية المساعدات التي تقدمها واشنطن للاحتلال الاسرائيلي في حربه ضد حماس في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

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