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طيف عمران خان يخيم على الانتخابات الباكستانية المقررة غدا

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجرى في باكستان انتخابات تشريعية غدا تشكك في مصداقيتها منظمات حقوقية عدة بينما يهيمن على المشهد السياسي طيف رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
ومع سجن خان ومنع حزبه من تنظيم مسيرات وتقييد وسائل الإعلام في تغطيتها للمعارضة ورفض مفوضية الانتخابات أوراق عشرات من مرشحي الحزب على مستوى البلد، أصبح المجال مفتوحا أمام حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية للفوز بأكبر عدد من المقاعد في هذه الانتخابات، ما يمنح مؤسسه رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف (74 عاما) فرصة رابعة لإدارة البلاد.
وقال شريف أمام نحو 15 ألفا من أنصاره في قصور بجنوب لاهور أمس «إن الأجواء هي أجواء مهرجان. إن الانتخابات ستجري غدا لكننا بدأنا بالاحتفال».
ومن المرجح أن يضطر حزب شريف إلى تشكيل ائتلاف مع واحد أو أكثر من الشركاء الصغار، بما في ذلك حزب الشعب الباكستاني، وهو حزب عائلي يقوده بيلاوال بوتو زرداري.
وقد يكون حضور مرشحي حزب عمران خان «حركة إنصاف» الذين أجبروا على الترشح كمستقلين منذ منع الحزب من المنافسة ككتلة، حاسما.
ويخيم على هذه الانتخابات طيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن لفترات طويلة بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.
وبدأت أمس محاكمة جديدة ضد خان هذه المرة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي قادها أنصاره العام الماضي.
ويرى محللون أن الاغتيال المعنوي لشخصية عمران خان يظهر مدى قلق المؤسسة التي يقودها الجيش من إمكانية أن يظل حزب «حركة الإنصاف» عاملا حاسما في انتخابات الغد.
ويوضح المحلل شجاع نواز الذي ألف كتاب «المعركة من أجل باكستان» حول علاقات إسلام آباد مع واشنطن «أنا متأكد من أنهم قلقون بشأن ذلك، والجيش ليست لديه القدرة لإيجاد حل على المستوى الوطني».
وقال في حديث لوكالة فرانس برس: «يمكن لحزب حركة إنصاف أن يدخل بعدد كبير ويبقى لاعبا»، موضحا أنه بينما تتجنب الدول الغربية الإدلاء بأي تعليق على الفوضى السياسية التي تجتاح باكستان، فإنها لاتزال تراقب الأحداث عن كثب، خوفا من خطر انعدام الأمن.
من جانبه، يؤكد مدير معهد جنوب شرق آسيا في مركز ويلسون للدراسات في واشنطن مايكل كوغلمان «قد تبدو الانتخابات في باكستان هامشية نظرا لجميع الأزمات في العالم» لكنه أشار بالقول «لنكن واضحين: الانتخابات في باكستان مهمة».

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