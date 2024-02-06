Wednesday, 07 February 2024 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليز تراس تطلق حركة المحافظون الشعبيون في بريطانيا

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على الرغم من فشلها الذريع رئيسة للحكومة البريطانية العام الماضي، لم تترك ليز تراس الساحة، وها هي تطلق حركة سياسية جديدة لدفع المحافظين إلى تبني أفكار أكثر يمينية.
لم تقض ليز تراس سوى فترة وجيزة مدتها 49 يوما في السلطة، قبل أن يطيح بها حزبها في أكتوبر 2022، بعدما قدمت حكومتها ميزانية مقترحة تسببت في حالة من الذعر في الأسواق المالية.
ولكن بعيدا عن الإحباط، تمكنت تراس من البقاء حاضرة في اللعبة السياسية، مثيرة استياء لدى خليفتها ريشي سوناك، الذي يتخلف عن المعارضة العمالية بشكل كبير في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات التشريعية التي ستجرى بحلول يناير 2025.
ومنذ الإطاحة بها، حثت تراس الحكومة على خفض الضرائب، وإعادة تطبيق بعض التدابير لتحقيق الحياد الكربوني، وإلى رفع سن التقاعد.
إضافة إلى ذلك، أطلقت رئيسة الحكومة السابقة أمس حركة جديدة داخل حزب المحافظين المنقسم إلى فصائل عدة، باسم «المحافظون الشعبيون» أو Popcons، وهي مجموعة تلقت دعم بعض مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ومدافعين عن السوق الحرة.
وستحاول هذه المجموعة الضغط من أجل سياسات ضريبية وسياسات هجرة أكثر صرامة، بينما يستعد المحافظون لصياغة برنامجهم للانتخابات المقبلة.
على أن ذلك سيزيد الصعوبات أمام رئيس الحكومة ريشي سوناك، الذي يكافح للحفاظ على توازن بين الوسطيين والجناح اليميني في حزبه. وفي هذا الإطار، يقول عالم السياسة تيم بايل من جامعة كوين ماري في لندن لوكالة «فرانس برس» إن «محاولات التقويض التي تقوم بها تراس
لـ (عمل) خليفتها تعد أمرا غير عادي ولكنها ليست غير مسبوقة»، مستشهدا بالمحاولات التي قامت بها مارغريت تاتشر لإعاقة عمل جون مايجر في التسعينيات.
ومن المتوقع أن يدعو «المحافظون الشعبيون»، خلال أول لقاء لهم في لندن، الحكومة إلى تحرير نفسها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو إلى إلغاء قانون المساواة، وسط «حروب ثقافية» ضد النشاط التقدمي.
ومع ذلك، لن يطالبوا بإقالة ريشي سوناك من قيادة الحزب مع اقتراب الانتخابات، خصوصا أنه يعد خامس زعيم لحزب المحافظين منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
من جهته، يشكك الأستاذ المتخصص في السياسة البريطانية في جامعة ليفربول، في أن «تصل تراس إلى حد الاعتقاد أن لديها فرصة أخرى للوصول» إلى 10 داونينغ ستريت.
ويعرب عن اعتقاده أن هدفها يتمثل في التأثير على القيادة المستقبلية للحزب، بينما تحاول استعادة سمعة جيدة. ويقول «يتعلق الأمر بـ «إعادة» تشكيل «الحزب»، ومن ثم ربما الحصول على وظيفة لائقة» بمجرد عودة الحزب إلى المعارضة.
في موازاة ذلك، يؤكد مصدر مقرب من ليز تراس أن لديها «أفكارا ثابتة بشأن الاتجاه المستقبلي للحزب والبلاد»، موضحا أن رئيسة الحكومة السابقة ستسعى مبدئيا إلى إعادة انتخابها نائبا خلال الانتخابات المقبلة.

MENAFN06022024000130011022ID1107819796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث