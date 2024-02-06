Wednesday, 07 February 2024 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجوم إرهابي على قصر العدل في إسطنبول ومقتل مهاجمين

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتلت الشرطة التركية أمس شخصين هاجما عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل في اسطنبول، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وثلاثة مدنيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، على أن بلاده ستواصل بحزم كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها دون التفرقة بينها.
وبحسب وكالة الأنباء التركية «اناضول»، هنأ أردوغان قوات الأمن التي نجحت في منع الهجوم الغادر بفضل تدخلهم بالوقت المناسب.
وقال الرئيس التركي خلال كلمة بولاية قهرمان مرعش أثناء حفل تسليم منازل لمتضرري زلزال فبراير 2023: «تمكن عناصر الشرطة من تحييد اثنين من الإرهابيين، أحدهما امرأة والآخر رجل، قبل أن يتمكنا من تحقيق أهدافهما الوضيعة، حيث ستواصل تركيا كفاحها ضد كافة التنظيمات الإرهابية وداعميها دون أي تمييز».
وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم، داعيا الله بالرحمة للشخص الذي فارق الحياة جراء الهجوم.
من جهته، قال وزير الداخلية التركي على موقع «إكس»، «وقع هجوم إرهابي ضد نقطة تفتيش عند البوابة سي لمحكمة تشاغليان»، مضيفا أن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، ينتميان إلى «جبهة - حزب التحرير الشعبي الثوري» الماركسية اللينينية.
وتم نقل الجرحى إلى المستشفى. ولم يحدد الوزير نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم.
بدوره، أعلن وزير العدل فتح تحقيق في قضية «إرهاب». وفي هذه الأثناء، منع الدخول والخروج من محكمة تشاغليان مؤقتا. وكانت «جبهة - حزب التحرير الشعبي الثوري»، التي تصنف على أنها «إرهابية» من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، قد أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في الماضي في تركيا.
ولا تهاجم عادة هذه الجماعة اليسارية المتطرفة، التي تأسست قبل 50 عاما تقريبا، القوات المسلحة التركية، بل تستهدف المصالح «الإمبريالية» الأميركية ومصالح حلف شمال الأطلسي.
وكانت قد أضيفت إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي عرضت ثلاثة ملايين دولار في العام 2014 للقبض على قادتها.
وفي العام 2013، فجر انتحاري نفسه أمام السفارة الأميركية في أنقرة، ما أدى إلى مقتل حارس تركي.

MENAFN06022024000130011022ID1107819795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث