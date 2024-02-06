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هجوم حوثي على سفينتين أميركية وبريطانية في البحر الأحمر

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أمس، شن هجومين بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعيد إعلان شركة «أمبري» للأمن البحري تعرض سفينة شحن تملكها شركة بريطانية لأضرار طفيفة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.
وتلا المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بيانا قال فيه «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر الأولى استهدفت سفينة أميركية (Star nasia) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide) مورنينغ تايد».
وكانت شركة «أمبري» قالت إن سفينة بريطانية ترفع علم باربادوس «تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها» على بعد 57 ميلا بحريا من سواحل الحديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.
وأشارت «أمبري» في بادئ الأمر إلى أن الهجوم كان بطائرة مسيرة، غير أنها عدلت تقريرها في ما بعد، لافتة إلى أن الهجوم كان «بمقذوف أطلق من قارب صغير شوهد بالقرب من السفينة» وأشارت إلى أن «المقذوف لم يصطدم بالسفينة بشكل مباشر بل انفجر في مكان قريب منها».
ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ولمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافا مشروعة».

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