انتخابات تمهيدية للجمهوريين في نيفادا تضمن لترامب تقدمه لخوض السباق الرئاسي

MENAFN - Al-Anbaa) تنظم ولاية نيفادا على مدى يومين انتخابات تمهيدية للجمهوريين تخلو من أي ترقب حيث النتيجة محسومة للرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة منافسته نيكي هايلي اذ يتوقع أن يحصل على الأصوات التي سيكون لها وزن لنيل ترشيح الحزب للبيت الأبيض بسبب نظام انتخابي أثار بلبلة في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأميركي.ويحظى الجمهوريون في هذه الولاية بفرصتين نادرتين للاختيار بين المرشحين: الأولى في عملية اقتراع عادية بينما تتخذ الفرصة الثانية شكل مجالس انتخابية يتم خلالها اختيار مرشح الحزب. وهو نظام انتخابي معقد لدرجة ان الأميركيين أنفسهم يواجهون صعوبة في فهمه.وفي هذا الصدد، قال بيتر لودج الخبير السياسي في جامعة جورج واشنطن لوكالة فرانس برس إن التصويت «ليس مهما فعليا» لأن «الناس ليسوا متنبهين جدا» لهذا الأمر.أما السبب وراء هذا الوضع غير المسبوق، فهو إصدار الحاكم الديموقراطي السابق ستيف سيسولاك قانونا في العام 2021 يقضي بتنظيم تصويت تمهيدي، يحل محل المجالس الحزبية التقليدية التي كانت تنظم في هذه الولاية منذ سنوات.وفي الواقع، تتيح الانتخابات التمهيدية للناخبين إمكانات أكثر للتصويت، ولا سيما مع خيار الاقتراع البريدي. في المقابل، تحتم المجالس (الشعبية) الحزبية على الناخبين الحضور شخصيا مع بطاقات هويتهم في مكان محدد وفي وقت محدد.غير أن دونالد ترامب يعرف جيدا أن نتائج المجالس الحزبية تميل لصالحه.وبالتالي، رفض الحزب الجمهوري في نيفادا الذي يهيمن عليه الرئيس السابق التقويم الجديد للانتخابات التمهيدية، وحافظ على تنظيم مؤتمرات حزبية بعد يومين.نتيجة لذلك، سيظهر اسم نيكي هايلي على أوراق الاقتراع في اول ايام الانتخابات التمهيدية من دون اسم دونالد ترامب، بينما سيظهر اسم دونالد ترامب خلال المجالس الانتخابية الخميس، دون اسم منافسته.ويبقى المؤسف بالنسبة لهايلي أن المجالس الانتخابية هي التي ستحدد من سيحظى بدعم مندوبي الحزب الـ 26. وبالتالي، بات واضحا أن ترامب سيكسب هذا الدعم، الأمر الذي أدى إلى اتهام قطب العقارات السابق بتحريف القواعد لصالحه.ويؤكد دانيال لي الخبير السياسي في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، فعالية الحسابات السياسية لدونالد ترامب في الاعتماد على المجالس الحزبية، ويقول لوكالة فرانس برس إن «المشاركين في المجالس الحزبية يتميزون بحماسهم، فهم نشطاء متحمسون حقا وملتزمون تجاه مرشحهم، كما أنهم مستعدون للتضحية بوقتهم من أجل الذهاب للتصويت في صالة للألعاب الرياضية ذات رائحة كريهة، هؤلاء هم مؤيدو ترامب النموذجيون».وهو ما يخيب آمال المحافظين المناهضين لترامب.وفي الغضون، نقلت صحيفة «لاس فيغاس ريفيو» عن تشارلز فروت المؤيد لنيكي هايلي، قوله «ليس هناك أي معنى للمشاركة في المجالس الحزبية. لا أستطيع التصويت لمرشحتي».وأضاف «بشكل أساسي، إنهم يحرمونني من حقي في التصويت. وهذا يحدث في الحزب الجمهوري الذي أنتمي إليه. إنني مستاء جدا».وكانت نيكي هايلي صرحت في يناير الماضي بأنه «تم حجز المجالس الحزبية، وتم شراؤها ودفع ثمنها منذ فترة طويلة»، مضيفة «لكننا سنركز على الولايات المنصفة».في هذه الأثناء، تنظم انتخابات تمهيدية للحزب الديموقراطي أيضا، ولكن من دون أي عنصر تشويق، حيث يتنافس جو بايدن مع ماريان ويليامسون ودين فيليبس، اللذين من المرجح أن يجمعا عددا قليلا من الأصوات.

محكمة استئناف أميركية ترفض طلب الرئيس السابق بالحصول على حصانة جنائية

رفضت محكمة استئناف فدرالية أميركية طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا «غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور» الأميركي.وأعلن ترامب عزمه الطعن في قرار المحكمة، وقال المتحدث باسمه ستيفن تشونغ لوكالة فرانس برس بعد نشر القرار «إذا لم تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يترك منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور».