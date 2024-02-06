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الرئيس الأرجنتيني يعلن عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمس فور صوله إلى إسرائيل، عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس. وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون: «خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية». ووصل ميلي إلى إسرائيل في جولة خارجية يزور خلالها تل أبيب، ومن ثم إيطاليا حيث يلتقي البابا فرنسيس.
ويلتقي ميلي خلال زيارته لإسرائيل حاخامات ويزور مواقع في القدس، إضافة إلى مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر، في سلسلة من الأنشطة المقررة له حتى الخميس. ويدعم ميلي بقوة نتنياهو في حربه على غزة.
في المقابل، دانت حركة حماس الخطوة، وقالت في بيان «ندين بشدة... ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة»، معتبرة الخطوة «تعديا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضا فلسطينية محتلة».

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