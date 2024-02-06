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أمير قطر يستقبل بلينكن ويؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

2/6/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في قصر لوسيل بالدوحة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، انه جرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أمير قطر ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لسمو أمير قطر على جهود الدوحة المتواصلة الهادفة الى استئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة.

MENAFN06022024000130011022ID1107819791

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