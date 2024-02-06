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إعلاميون عُمانيون: زيارة الأمير للسلطنة تدشّن حقبة جديدة بين البلدين

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد إعلاميون عمانيون أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى سلطنة عمان تدشن حقبة جديدة من وشائج الاخوة وتفتح آفاقا لعلاقات اقتصادية تحقق طموحات وآمال الشعبين.
وشدد الإعلاميون العمانيون، في تصريحات متفرقة لـ «كونا»، على أن الكويت وسلطنة عمان تعيشان عهدا زاهرا بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان.
وأضافوا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين راسخة ومتجذرة عبر التاريخ سواء على مستوى القيادتين أو الشعبين، مبينين أن السلطنة والكويت يجمعهما تناغم قائم على القيم والمبادئ المستمدة من الدين الإسلامي ومن الفهم الواعي لمسارات السياسة في المنطقة والتحولات التي مرت بها.
وذكروا أن زيارة صاحب السمو إلى السلطنة من شأنها تعزيز مسيرة العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياحية، مشيرين إلى أن لهذه الزيارة مدلولات اجتماعية كثيرة يتجلى بعضها في روابط الدم التي تزداد رسوخا يوما بعد يوم، فضلا عن مدلولاتها السياسية المتمثلة في التقاء قيادتين تتسمان بصنع السلام والعمل على إرسائه في المنطقة والعالم.
من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة «عمان» عاصم الشيدي لـ «كونا» إنه عندما يصل صاحب السمو إلى العاصمة العمانية مسقط تكون مرحلة جديدة من العلاقات العمانية ـ الكويتية قد دشنت بين البلدين وهي مرحلة موصولة بما قبلها من تاريخ العلاقات المتينة التي يمكن اعتبارها نموذجا يحتذى وتبنى على الفلسفة الراسخة التي تقوم عليها نماذج متميزة من العلاقات العربية ـ العربية.
وأضاف الشيدي أنه بالرجوع إلى تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين نجد أنها بقيت متينة على الدوام، سواء على مستوى القيادتين أو الشعبين المتناغمين إلى درجة تنطبق عليها مقولة «الشعب الواحد» أو «الشعب المتناغم»، مبينا أن التناغم بين سلطنة عمان والكويت الشقيقة لم يكن فقط تناغم الأخوة العربية لكنه تناغم السياسة القائمة على القيم والمبادئ المستمدة من الدين الإسلامي والعروبة ومن الفهم الواعي لمسارات السياسة في المنطقة والتحولات التي مرت بها.
وذكر أنه في الوقت الذي تستقبل سلطنة عمان قيادة وشعبا صاحب السمو أمير الكويت فإنها تحتفي بتاريخ العلاقات الراسخة بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة لعلاقات قائمة على الشراكات الاقتصادية الكبرى، وهذا النوع من العلاقات يعزز العلاقات الأخوية ويحقق طموحات وآمال الشعوب في التكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة ستتوج بافتتاح أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة المتمثل بمصفاة الدقم التي تعد تحولا في العلاقات بين البلدين الشقيقين من جانبيها السياسي والاجتماعي وصولا إلى الجانب الاقتصادي ولا شك أن الشراكات الاقتصادية مع الكويت مثمرة ومأمونة الجانب لأسباب كثيرة من بينها التناغم السياسي والشعبي وانطلاق سياسة البلدين من نفس الفلسفة.
من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة المسار العمانية علي العجمي لـ «كونا» إن العلاقات العمانية ـ الكويتية تكتسب زخمها وتستمد عوامل الاستمرارية والديمومة من مجموعة مشتركات تستند إلى روابط الدم واللغة والتاريخ فضلا عن المصالح المشتركة.
وأضاف العجمي «لعل ما يضفي بعدا خاصا على هذه العلاقات المتجذرة تلك الأواصر الاجتماعية والوشائج الأخوية الصادقة التي تربط الشعبين الشقيقين ومشاعر المحبة الخالصة التي تجمعهما، وهي مشاعر يعبر عنها لسان حال العمانيين الذين احتضنهم بلدهم الثاني الكويت قبل النهضة المباركة لتلقي العلم أو للتجارة أو بغرض العمل يقابلها في الوقت ذاته شعور متبادل من الود العميق من قبل اشقائنا الكويتيين».
وعلى صعيد العلاقات الثنائية على المستوى الرسمي، أشار إلى أنها شهدت تطورا ملموسا وازدهارا ملحوظا منذ بزوغ فجر النهضة الحديثة في عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، الذي ارتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع إخوانه قادة الكويت الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله والشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراهم.
وأكد أن ذلك انعكس على العلاقات بين البلدين لتكتسب تميزا نوعيا وتشهد نقلات مفصلية أثمرت ارتيادها آفاقا رحبة من التعاون والتكامل في إطار البيت الخليجي الواحد.
وتابع العجمي: «في هذا العهد الزاهر بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تتواصل المسيرة بعزم أكيد لبلوغ الغايات المرجوة نحو المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياحية».
وأوضح أن الصلات بين البلدين ارتبطت في بداياتها ومنذ عهود تاريخية قديمة بالعلاقات التجارية البحرية حيث يبرز الاقتصاد في وقتنا الراهن ليمثل جسر عبور نحو مستقبل أكثر إشراقا في علاقات البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد يقف مشروع مصفاة الدقم شاهدا على ذلك بوصفه أكبر مشروع استثماري مشترك بين دولتين خليجيتين بحجم استثمارات يبلغ 8.5 مليارات دولار، مؤكدا أن العلاقات العمانية - الكويتية تمثل نموذجا مضيئا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء.
بدوره، قال الإعلامي ومقدم برنامج بودكاست «مجرد أسئلة» في صحيفة «أثير» الإلكترونية بدر الشيباني لـ «كونا» إن الزيارة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لبلده الثاني تتجلى مدلولاتها الاجتماعية في روابط الدم التي لم تعكر صفوها أي أحداث مرت على المنطقة بل تزداد رسوخا يوما بعد يوم كما تتجلى مدلولاتها السياسية في التقاء قيادتين تتسمان بصنع السلام وتلتقيان حول قضية الساعة (الحرب على غزة) بموقف موحد ومشترك همه رفع المعاناة عن اشقائنا وردع التهور الإسرائيلي الإجرامي.
وأضاف الشيباني أن زيارة صاحب السمو تتجلى كذلك اقتصاديا في رفع كفاءة التعاون المشترك والاستثمار المتبادل، خصوصا ان القيادتين طموحتان لأبعد الحدود.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تحمل في وجدان الشعبين العماني والكويتي حبا عميقا للقواسم المشتركة الإنسانية والعروبية والخليجية، داعيا الله تعالى بالتوفيق والسداد للقيادتين والشعبين تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من ناحيته، أشاد الإعلامي في جريدة «عمان» ماجد الهطالي بالعلاقات العمانية ـ الكويتية، معتبرا إياها نموذجا للتعاون الإقليمي الناجح والمستدام، مضيفا أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسلطنة عمان تأتي تتويجا للعلاقات بين البلدين الشقيقين والتي اتسمت بالتطور المستمر على مدى السنوات العديدة وفي مختلف المجالات بدءا من الجوانب السياسية والاقتصادية وصولا إلى الثقافية والاجتماعية.
وأوضح الهطالي في تصريح لـ «كونا» أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتميز بالتنوع ولاسيما على صعيد تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الكويت الشقيقة في سلطنة عمان ـ وفقا للاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ـ تجاوز 922 مليون ريال عماني (نحو 2.37 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وأكد الهطالي أن من بين أهم المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين مشروع مصفاة الدقم الذي يعتبر واحدا من أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع النفط ويعد ركيزة أساسية للتعاون المشترك حيث يهدف إلى تعزيز البنية الاساسية لتكرير النفط وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
وأوضح أن البيانات تشير إلى ارتفاع قيمة المعاد تصديره من سلطنة عمان إلى دولة الكويت بنسبة 71.7%، حيث بلغت 69 مليون ريال عماني (نحو 178 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مما يعكس تطورا ونموا ملحوظين في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

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