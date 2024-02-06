Wednesday, 07 February 2024 08:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم: افتتاح المصفاة من شأنه إحداث علامة فارقة وتغييرات جذرية بقطاع الطاقة العالمي

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدقم ـ كونا: قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية ديفيد بيرد إن افتتاح المصفاة برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان من شأنه إحداث علامة فارقة وتغييرات جذرية في قطاع الطاقة العالمي.
وأضاف بيرد، في تصريح لـ «كونا» أن هذا المشروع يعد خير دليل على الرؤية الاستراتيجية وفعالية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، مؤكدا أهمية المصفاة ودورها المميز في توفير فرص غير محدودة تعزز مكانتها كمنارة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ومثالا يلهم الآخرين في قطاع الطاقة.
وأوضح أن مصفاة الدقم تعد واحدة من أحدث وأكبر المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الوطني لكل من دولة الكويت وسلطنة عمان مشيرا إلى أنها أصبحت جزءا فاعلا في سوق الطاقة العالمية.
وبين بيرد أن مصفاة الدقم صممت وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير التي تبرهن على الالتزام بالابتكار والنمو الاستراتيجي بما يدعم تطوير المستقبل الاقتصادي للبلدين وضمان الرخاء على الأمد الطويل للمنطقة والعالم.
ولفت إلى أن المصفاة تبرز كنموذج للحداثة والابتكار في عالم التكرير إذ تجمع بين المرونة الفائقة والكفاءة المتميزة مستفيدة من أرقى التقنيات وأحدث الابتكارات، مؤكدا أن المصفاة تسعى لتحقيق الريادة في الكفاءة البيئية وإعطاء الأولوية القصوى لخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بمصفاة الدقم ناصحة الفلاحية، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن مصفاة الدقم تدربت وطورت الكوادر الوطنية العمانية والكويتية لتكون قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المصفاة.
وذكرت الفلاحية أن الكوادر الكويتية والعمانية تمثل ما نسبته 60% من القوى العاملة في المصفاة، معربة عن الأمل في زيادة هذه النسبة مستقبلا لتصل إلى 80% في السنوات المقبلة.
وأكدت أن مصفاة الدقم تعد نموذجا متميزا للعمل الجماعي المشترك الذي يربط بين 32 جنسية مختلفة، مشيرة إلى نجاحها في خلق بيئة عمل إيجابية مبنية على مبادئ وسلوكيات تعزز روح التعاون وقيم الولاء.
ولفتت إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعد من أضخم المشاريع المشتركة بين بلدين خليجيين في قطاع النفط وسيسهم في إنعاش الاقتصادين الكويتي والعماني ومن شأنه جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة وتوفير العديد من فرص التدريب والتوظيف للشباب الكويتي والعماني.

MENAFN06022024000130011022ID1107819787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث