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قطر: ((حماس)) ردت ((إيجابياً)) على مقترح الهدنة الجديدة في غزة

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عواصم - وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده تلقت ردا «إيجابيا» من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بشأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة «تلقينا ردا من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي».
وأضاف أن قطر سلمت رد حماس للجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن هناك مزيدا من التفاوض بشأن الاتفاق «ونسعى للتوصل إلى توافق في أقرب وقت ممكن».
وذكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن «رسالتنا لكل الأطراف هي ضرورة ضبط النفس وتجنب توسيع الصراع».
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيناقش رد «حماس» على اتفاق محتمل للتهدئة مع الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنه «من الضروري» التوصل إلى اتفاق لهدنة جديدة.
وأشار بلينكن إلى أنه سيذل قصارى جهده في مناقشة اتفاق الإطار مع إسرائيل «لتجديد وتوسيع الهدنة في غزة وإخراج الرهائن».
وأضاف إنه «لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكننا مازلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه».
واكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للوصول إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها «الرهائن من غزة»، مضيفا أن واشنطن ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الديبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.
من جهتها، أكدت «حماس» تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر.
وقالت الحركة في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.
وثمنت دور «الأشقاء في قطر ومصر» وكل الدول التي تسعى إلى وقف «العدوان الغاشم على شعبنا».

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