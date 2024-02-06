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وكيل الشؤون بالإنابة: حريصون على تعزيز التعاون في مجالات العمل التنموي الاجتماعي

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لـ «كونا» لدى وصوله الدوحة للمشاركة في المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي ينطلق في العاصمة القطرية الدوحة غدا الأربعاء ويستمر على مدى يومين.
وأضاف المطيري ان المنتدى سيناقش عددا من القضايا المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للاشخاص ذوي الاعاقة 2023 ـ 2032 والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد والحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية.
وذكر ان المشاركين في المنتدى سيناقشون عددا من القضايا التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك مثل مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
وبين ان وزارة الشؤون الكويتية تبذل جهودا حثيثة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع والعمل على خدمة المراجعين وتسهيل الإجراءات المتبعة في مختلف الجهات التابعة للوزارة.
ومن المقرر ان ينطلق المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد غدا بوفد رسمي يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ويضم بالاضافة إلى المطيري مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد العنزي وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

MENAFN06022024000130011022ID1107819785

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