وزير الشؤون يترأس وفد الكويت للمشاركة بالمنتدى العربي للتنمية الاجتماعية في الدوحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، غادر وفد الكويت إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد والذي ينعقد على يومين.
ويضم الوفد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري وعددا من مسؤولي الوزارة وهيئة شؤون ذوي الإعاقة.
ويناقش المنتدى عددا من القضايا المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد والحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية وغيرها من الموضوعات الحيوية.
MENAFN06022024000130011022ID1107819784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.