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وزير الشؤون يترأس وفد الكويت للمشاركة بالمنتدى العربي للتنمية الاجتماعية في الدوحة

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، غادر وفد الكويت إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد والذي ينعقد على يومين.
‎ويضم الوفد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري وعددا من مسؤولي الوزارة وهيئة شؤون ذوي الإعاقة.
‎ويناقش المنتدى عددا من القضايا المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد والحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية وغيرها من الموضوعات الحيوية.

MENAFN06022024000130011022ID1107819784

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