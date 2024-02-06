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مصفاة الدقم.. إنجاز كويتي ـ عُماني يسهم في تزويد الأسواق العالمية بالمنتجات النفطية

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعد مصفاة الدقم في سلطنة عمان أكبر مشروع استثماري بين دولة الكويت وسلطنة عمان وأقيم بالشراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية ومجموعة أوكيو ـ المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة.
ويعتبر مشروع «مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية» المقرر افتتاحه الأربعاء برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، سلطان عمان أحد أبرز المشاريع الصناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويعتبر إنجازا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتشكل مصفاة الدقم بقيمتها الاستثمارية البالغة نحو تسعة مليارات دولار إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمي من خلال تقديمها لمنتجات نفطية عالية الجودة.
وتعد من بين أحدث وأكبر المصافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها، وتتطلع إلى أن تكون رائدة عالميا في مجال التكرير ملتزمة بتزويد العملاء حول العالم بمنتجات نفطية متميزة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي، في تصريح لـ «كونا»، إن مصفاة الدقم تتمتع بطاقة تكريريه تبلغ 230 ألف برميل يوميا وتحتوي على أحدث التقنيات العالمية الحديثة في مجال المصافي بالإضافة إلى وحدات تحويلية متقدمة مثل وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي والتي تعمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية.
وأوضح العجمي أن مصفاة الدقم تعد من المشاريع المهمة لموقعها الاستراتيجي بالقرب من بحر العرب والمحيط الهندي، حيث تعتبر نافذة للأسواق وخطوط الملاحة البحرية العالمية.
وأكد أنه تم استقبال 18 شحنة من النفط الخام منها 9 شحنات من ميناء الأحمدي و9 شحنات أخرى ‏حتى يناير الماضي.
وتابع أن منتجات المصفاة هي منتجات متعددة الاستخدام في مجالات المواصلات والطائرات والشاحنات وغاز الطبخ وإنتاج الحديد والمواد الخام لإنتاج بعض المنتجات الكيميائية مثل مواد التنظيف والبلاستيك والمواد الطبية والمادة الخام لتصنيع الأسفلت.
وقال العجمي «تم تصدير 73 شحنة منذ بدء الأعمال التشغيلية إلى نهاية يناير 2024 لوجهات مختلفة في الشرق الأوسط والأسواق العالمية».
يذكر أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية سيقوم بتسويق 50% من منتجات المصفاة بينما سيقوم الشريك العماني بتسويق الـ 50% الأخرى من هذه المنتجات.
وأكد العجمي أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما يشير إلى الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي لتطوير صناعة النفط والغاز بين دولة الكويت وسلطنة عمان.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والصناعات البتروكيماوية بـ «أوكيو» رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم‏ والصناعات البتروكيماوية هلال الخروصي، في تصريح مماثل لـ «كونا»، ان مصفاة الدقم تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي والشراكة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة تشكل نموذجا مثاليا على العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن ‏موقع مصفاة الدقم يمثل نقطة تحول في جعل سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة مساهمين عالميين أساسيين في قطاع الطاقة مما يمكنهما من الانفتاح على الأسواق الصاعدة في آسيا وافريقيا بكفاءة عالية، لافتا إلى أن مصفاة الدقم ترسم آفاقا مستقبلية لقيام مشاريع اقتصادية مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية.
وأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.
كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيعها وتسويقها لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم، وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.

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