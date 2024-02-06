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محافظ ((مبارك الكبير)): دعم جهود ((هيئة الغذاء)) في حرصها على مصلحة المواطنين والاهتمام بصحتهم

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • سعود الجلال: إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها لوائح الهيئة وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية
  • إتلاف 150 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
  • تحرير 4 محاضر لمخالفات مواد غذائية و6 تعهدات بتعديل الأوضاع


أكد محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري دعم المحافظة الدائم لجهود القائمين على هيئة الغذاء والتغذية وحرصهم على مصلحة المواطنين والمقيمين والاهتمام بصحتهم.
جاء ذلك في تصريح المحافظ للصحافيين عقب حضوره جولة تفتيشية قامت بها إدارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية على الأسواق والمطاعم في منطقة أسواق القرين للوقوف على مدى الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها.
وقال بوشهري إن هذه هي الجولة هي الأولى له وتأتي حرصا منه على تلبية دعوة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية لدعمهم والوقوف إلى جانبهم، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على متابعة الأوضاع بمختلف القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو الزراعة وغيرها.
وأشار إلى تسجيل العديد من الملاحظات المتعلقة بالنظافة وغيرها من الامور الاخرى التي ستتم مخاطبة بلدية الكويت بشأنها.
من جهته، قال مدير إدارة التفتيش بالهيئة د.سعود الجلال، في تصريح مماثل، إنه تم خلال الجولة إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها لوائح الهيئة ولعدم استيفائها للاشتراطات الصحية وإتلاف 150 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير أربعة محاضر لمخالفات مواد غذائية و6 تعهدات بتعديل الأوضاع.
وأكد الجلال أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للوقوف على التحديات وتفادي الملاحظات في شتى الجهات، موضحا أن الهيئة تقوم بعد جميع الجولات برفع التوصيات إلى الجهة المسؤولة كل حسب تخصصه.
وأشار إلى وجود مخالفات غير قابلة للصلح تخص المادة الغذائية إذ تكون فيها المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي وفي هذه الحالة يتم تحويل المخالفة إلى النيابة ويتم إغلاق المنشأة حرصا على سلامة الجميع.
وفيما يخص مخالفة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة والشهادات الصحية للعاملين، أفاد بأنه يتم تحرير المخالفة وتبقى قابلة للصلح لمدة 60 يوما ويحق لصاحب المنشأة تحسين الأوضاع.
وأكد أن أبرز أنواع المخالفات التي تم رصدها هو عدم توافر شهادات صحية للعاملين في المنشأة مما يثبت خلوهم من أي أمراض معدية، مشددا على استمرار جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تأمين الغذاء السليم للمواطنين والمقيمين.

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